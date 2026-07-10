Familiares de víctimas del terrorismo exigen reunirse con Keiko Fujimori: "Más de 70 mil afectados siguen olvidados por el Estado"

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En una entrevista para Exitosa, Andrés Capelletti Jáuregui, presidente de la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo (AFAVIT), afirmó que se encuentra en búsqueda de una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, para poder acordar los encargos de este sector. Señaló que miles de familias afectadas por el terrorismo aún esperan atención y reconocimiento por parte del Estado.

El desamparo a los agraviados

Andrés Capelletti, representante del AFAVIT, denuncia que el alto número de perjudicados no han logrado ser atendidos a lo largo de los distintos Gobiernos. Además, que son remunerados con una pensión insuficiente.

"A día de hoy, teniendo una nueva presidenta de la República, la AFAVIT sigue bregando en este esfuerzo, porque a lo largo de los años, hemos tenido más de 70 mil víctimas que lamentablemente el Estado, en muchos de los Gobiernos que han transcurrido, han sido olvidados. Personas con más de 80 años con pensiones irrisorias de 150 a 200 soles. Pensiones por ser víctimas, porque sus esposos han muerto en sus centros de trabajo, y no es posible que sus familas sigan viviendo con estas pensiones", afirma.

Imprecisión en el recuento de víctimas

También señala que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) no ha sido exacto en el conteo de víctimas, pues, estimó un número menor a lo que Capelletti calcula. Como también, alerta que sigue ubicando a más perjudicados que no tienen conocimiento de presentar su reclamo.

"La Comisión de la Verdad, a lo largo del proceso que realizaron, apenas reconocieron 20 mil víctimas. Cuando todos sabemos que han sido aproximadamente 70 mil, si no son más. Y a medida que pasa el tiempo, vamos encontrando nuevas víctimas de la violencia terrorista que no están escritas ante la Ley y el CMAN y que no saben que existen estas oficinas", detalla.

Capelletti hace un llamado a la integración del Estado con sus regiones y provincias para superar el abandono a sus defendidos. Y agregó que, como oriundo de Ayacucho, puede asegurar que estas familias han sido dejadas de lado.

"No podemos seguir siendo los olvidados del Estado. La República tiene que unificarse de una vez por todas. Y la única manera de lograr ello es que el Gobierno actual mire a estos invisibles que han estado alejados muchísimos años como las de las zonas altoandinas que no ha podido escapar y vivir dentro del terror", reclamó.

El presidente de la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo (AFAVIT), Andrés Capelletti Jáuregui, en una charla exclusiva con Exitosa alcanzó el pedido de las personas que han sido afectadas para que puedan obtener reconocimiento y apoyo por parte del Gobierno entrante de Keiko Fujimori para el periodo de 2026-2031.