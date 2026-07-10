Terremotos en Venezuela: FIFA donará un millón de dólares a los damnificados

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) activó su Fondo Humanitario con una aportación de un millón de dólares, todo esto para fortalecer las labores de asistencia y recuperación en las comunidades afectadas por los recientes terremotos en Venezuela.

Los recursos, informó el organismo deportivo, permitirán proporcionar la atención humanitaria inmediata, el fortalecimiento de las acciones de emergencia y el respaldo directo en la reconstrucción de las zonas más perjudicadas por el desastre natural.

Solidaridad con las personas afectadas

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su solidaridad por parte de la comunidad futbolística internacional con el pueblo venezolano y destacó el papel del deporte como una herramienta para apoyar en momentos difíciles.

"El fútbol tiene una capacidad única para unir e inspirar esperanza, especialmente en momentos de crisis. El pueblo de Venezuela cuenta con la solidaridad plena de la familia mundial en estos momentos tan difíciles", expresó el mandamás del ente rector de fútbol.

Añadió también que, a través de la Fundación FIFA, están orgullosos de acompañar en estos tipos de problemas y que las organizaciones humanitarias trabajaran incansablemente para llevar ayuda a quienes más lo necesitan.

El pueblo de Venezuela necesita todo el apoyo tras el atentado pro los dos terremotos. (Difusión)

Un fondo para responder las emergencias

La FIFA también reconoció el gran trabajo de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) cuya participación es importante para ayudar a las comunidades a responder y recuperarse en tiempo de crisis.

Inclusive recalcaron que este Fondo Humanitario es para actuar con rapidez cuando ocurren específicamente desastres naturales o crisis humanitarias alrededor del mundo. Por lo que gracias a esta fundación, pueden movilizar los recursos de forma inmediata.

Desde su creación, este fondo ha distribuido millones de dólares en diferentes países además de enviar suministros y paquetes de ayuda para enfrentar los diferentes problemas. Esto es un alcance global para generar apoyo fuera de las canchas.

Respaldan la iniciativa

Una personalidad que también se pronunció es el presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, Mauricio Macri, quién también envió un mensaje de apoyo a las víctimas del terremoto y destacó el alcance social que tiene el balompié en situaciones de emergencia.

"Todos los que formamos parte de la Fundación FIFA estamos con las personas afectadas. El fútbol posee una extraordinaria capacidad para reunir a las personas, en especial en momentos de gran necesidad", señaló

Toda esta ayuda nació a raíz de que dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, con 39 segundos de diferencia entre ambos, sacudieron varias regiones de Venezuela el pasado 24 de junio, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico".