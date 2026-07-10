Famosa modelo e influencer revela que su hija de 2 años fue diagnosticada con cáncer

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una famosa modelo e influencer sorprendió a sus seguidores al revelar que su hija de 2 años de edad fue diagnosticada con cáncer desde hace unos meses. La creadora de contenidos dio a conocer la noticia con un emotivo mensaje en redes sociales.

Influencer revela el diagnóstico de su hija

Una influencer conocida internacionalmente por sus populares videos de cocina y estilo de vida bajo la estética de "esposa tradicional" o "tradwife", ha remecido las redes sociales con una inesperada publicación en su cuenta oficial de Instagram.

La modelo y creadora de contenidos, identificada como Nara Smith, compartió con sus seguidores una historia que habría preferido no haber tenido que experimentar. De acuerdo a su mensaje, actualmente vive momentos de angustia por el diagnóstico de su pequeña niña Whimsy, de solo 2 años de edad.

La influencer sudafricana-alemana precisó que los doctores le revelaron a finales del 2025, tras numerosas pruebas médicas, que su hija tiene cáncer. Desde aquel momento, ella junto a su esposo, el modelo Lucky Blue Smith, acompañaron a la menor con sus tratamientos de quimioterapia.

"Recuerdo que (el doctor) se quedó muy callado y muy tranquilo. Mi corazón se hundió en ese momento", contó Smith. "No sé si fue mi instinto o simplemente la intuición de una madre, pero lo primero que pensé fue: 'Tiene cáncer'".

Modelo Nara Smith y su emotivo mensaje en redes

Aunque Nara Smith no dio mayores detalles de la salud de la menor y sobre cuál era el tipo de cáncer que padecía, confesó que el proceso ha sido muy difícil para toda la familia, pero han recibido el apoyo de sus seres queridos y amigos que han atravesado por situaciones similares.

"Estar mucho en el hospital con Whimsy y equilibrar el trabajo encima de eso, ha sido un gran desafío; encontrar ese equilibrio es algo con lo que lucho a diario. Todo eso me dio mucho consuelo y me hizo sentir menos sola. Procesar esto y afrontarlo como familia ha sido muy difícil", indicó en Instagram.

Nara Smith toma dura decisión tras el diagnóstico

En un nuevo video en sus redes sociales, Nara Smith contó que "la pérdida de cabello (de su hija) es uno de los primeros recordatorios visibles de que la vida ha cambiado", por lo que tuvo que rapar la cabeza en medio del tratamiento que sigue la pequeña para luchar contra esa dura enfermedad.

Finalmente, sostuvo que si decidió hacer pública esta dolorosa situación era porque busca "brindar consuelo a otras familias" que, como ella, enfrentan diagnósticos complicados con sus hijos y demostrarles que no están solos en esa dura etapa que les toca vivir.

Nara Smith es una modelo, influencer y creadora de contenido sudafricana-alemana radicada en Estados Unidos que alcanzó fama internacional gracias a sus publicaciones en TikTok e Instagram. Sin embargo, ahora vive un momento difícil: su hija fue diagnosticada con cáncer, según precisó en sus redes sociales con un emotivo mensaje.