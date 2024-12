Pedro Castillo: Hoy se cumplen 2 AÑOS del intento de golpe de Estado que llevó al expresidente a Barbadillo

Hoy, sábado 7 de diciembre, se cumplen 2 años del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. En un recordado mensaje a la Nación, el exmandatario ordenó la disolución del Congreso a fin de pasar a gobernar por decreto.

Pese a argumentar su posición debido a la presunta "labor obstruccionista" del Parlamento, Castillo Terrones no contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), lo que significó el fracaso de su insurgencia.

A través de su cuenta de X, el exjefe de Estado no desaprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre el histórico evento que lo llevó a ser detenido hace 2 años. En su mensaje, el exmandatario aseguró que él fue víctima de un "golpe de Estado perpetrado por la ultraderecha". Castillo Terrones resaltó que lo ocurrido un atentado contra su gobierno.

Hasta el día de hoy, el expresidente asegura que él obedeció "la voz mayoritaria del pueblo peruano" y niega haber violado la Carta Magna. En ese sentido, remarcó que no cometió un ato de rebelión y mantiene su postura de la necesidad del cierre del Congreso, la reorganización de un sistema de justicia y la "convocatoria a una consulta para una nueva Constitución Política".

"Sin traicionar al pueblo, enfrenté políticamente y con firmeza a los conspiradores golpistas. A quienes no les acepté ni firmé su hoja de ruta. Ellos mismos me apresaron, me vacaron ilegalmente y luego asesinaron, hirieron, criminalizaron y encarcelaron a muchos hijos de nuestro heroico pueblo que lucha incansablemente en defensa de su voto y contra la actual dictadura", se lee en su publicación.