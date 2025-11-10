Perú aplaza decisión sobre salvoconducto a Betssy Chávez hasta diciembre, afirma canciller Hugo de Zela

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El canciller peruano Hugo de Zela informó que la decisión sobre la entrega de salvoconducto a la ex premier Betssy Chávez continuará aplazada, mientras el Gobierno prepara un planteamiento formal para modificar la Convención de Caracas, pues consideran que protege a acusados de delitos comunes.

Según las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores al dominical Punto Final, la propuesta ante la Organización de Estados Americanos (OEA) se presentará "antes de fin de año", en diciembre.

"Esa presentación formal la queremos hacer en un breve plazo. Yo diría que va a ser, o por lo menos intentamos, que sea antes de fin de año. Pero primero, como en todo proceso de negociación multilateral, uno tiene que hacer reuniones individuales, un primer sondeo, que estoy haciendo ahora", declaró.

Perú busca modificar Convención de Asilo

Sostuvo que, con esta iniciativa previa, Perú buscará actualizar las normas internacionales que regulan el otorgamiento del asilo diplomático, a raíz del caso de Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México.

Desde la reunión de presidentes de la Unión Europea con la CELAC en Santa Marta, en Colombia, Hugo De Zela agregó que la Convención de Caracas fue establecida para proteger a los regionales de la persecución política en épocas de alta inestabilidad, pero que ha habido una "tergiversación de la utilización" en los últimos años.

Consensos en Latinoamérica previo a salvoconducto

El ministro sostuvo que el Gobierno busca "generar un consenso en América Latina para hacer lo correcto". Aprovechando su participación en dicha reunión en la ciudad colombiana, De Zela ha empezado a sondear sobre el tema.

En ese sentido, el diplomático aseguró que ya informó a otros cancilleres sobre esta intención de un planteamiento formal, y que es un proceso que no conlleva una respuesta inmediata. Además, señaló que sus pares han mostrado interés en la iniciativa.

"Lo que sí hemos recibido son expresiones de interés sobre ese tema. El planteamiento peruano ha sido recibido con mucho interés y eso ya es un magnífico comienzo", indicó Hugo de Zela.

Ruptura de relaciones con México

La decisión de aplazamiento por parte del gobierno llega después de un profundo deterioro y posterior quiebre de las relaciones diplomáticas con México, que alcanzó su punto álgido tras al otorgamiento de asilo a Betssy Chávez por parte del país azteca.

Durante la entrevista en Punto Final, el canciller también sostuvo que México ha tenido una "mala actitud con respecto al Perú", mencionando ejemplos como la negación del país azteca por varios meses a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico en 2022 y la decisión de no invitar al Perú a la toma de mando de la presidencia Claudia Sheinbaum.

