Comerciantes atrapan a extorsionador en mercado de SMP: Exigía S/500 semanales a cada puesto

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Hartos del crimen, decidieron tomar justicia por sus propias manos. Comerciantes de un mercado de San Martín de Porres atraparon a un extorsionador que se acercó a un puesto de comida para intimidar a los negociantes y exigirles el cobro de cupo.

El hombre de nacionalidad ecuatoriana, finalmente, fue capturado por efectivos de la Policía Nacional tras haber confesado ser un operador del crimen de diversos comerciantes.

Comerciantes atraparon a extorsionador

En el distrito de San Martín de Porres, unos comerciantes del mercado Ingeniería Aspropa atraparon a un presunto extorsionador que sembraba el terror entre negociantes y usuarios.

Cansados de las constante amenazas, los propios comerciantes acorralaron al criminal. "No va a salir. Él tiene que salir golpeado de aquí. Mañana nos va a matar", se escucha a una de las vendedoras.

Los comerciantes capturaron al hombre cuando tomaba fotos y grababa videos a los familiares de un propietario de un puesto de ceviche. Ello, con el fin de enviar mensajes intimidantes al negociante. Según un testigo, el criminal habría tomado una fotografía a una menor de edad y luego pidió el cobro de cupo.

El malhechor fue identificado como John Michael Romero Camacho de nacionalidad ecuatoriana. Entre sus exigencias, pedía el pago de S/500 semanales a diversos puestos del mercado con el fin de dejarlos trabajar.

Varios negociantes refieren que no es la primera vez que sufren de ataques intimidantes por parte de extorsionadores, por ello, decidieron actuar ante la falta de seguridad que obtienen por partes de las autoridades.

Confesó sus crímenes

El malhechor terminó por confesar su último acto criminal a las autoridades policiales. Según la interrogación policial, el hombre habría exigido el pago de cupo a una joven de 18 años.

"Que me depositara - Te ponías terco, lo amenazabas, que le ibas a matar, que le ibas a quemar el negocio, que no le importaba si le pasaba algo a su familia ¿no? - Sí", terminó por confesar

El sujeto detenido Romero Camacho mencionó que no tenía cómplices. "No, nada", refirió. Sin embargo, la información policial determinará su vinculación con una red criminal.

El hombre fue trasladado a la División de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres en donde el caso es materia de investigación y si cuenta con antecedentes policiales en Ecuador.

Ante la ola de inseguridad, comerciantes de un mercado en San Martín de Porres capturaron a un extorsionador tras exigir el cobro de cupo. El caso se encuentra bajo investigación policial.