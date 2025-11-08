Keiko Fujimori viaja a México en plena crisis diplomática por el asilo a Betssy Chávez

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, viajó este 7 de noviembre a México, en medio de la creciente crisis diplomática entre Perú y el gobierno de Claudia Sheinbaum. El desplazamiento se da pocos días después de que México concediera asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra acusada de rebelión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El viaje de Fujimori fue verificado mediante su registro migratorio citado por el diario La República. Hasta el cierre de esta edición, ni ella ni su equipo de prensa ha emitido declaraciones sobre los motivos de su salida del país.

Contexto político y tensión bilateral

La bancada de Fuerza Popular, liderada por Fujimori, fue una de las más críticas frente al asilo otorgado por México. De hecho, respaldó en bloque la reciente declaración de persona non grata contra la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, aprobada por el Congreso.

¡NON GRATA! ❌ La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido declarada persona non grata por el Congreso Peruano, debido a su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú. Así lo destacó @Frospigliosi, presidente encargado del Congreso de la República. 🇵🇪 pic.twitter.com/iMlYdUkeIl — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 6, 2025

En paralelo, el Ejecutivo y el Legislativo mantienen posturas divergentes sobre cómo manejar el pedido de salvoconducto para Chávez. Mientras Cancillería sostiene acudir a la OEA para definir los límites de la figura de asilo político e intentar no desconocer los tratados internacionales, algunos sectores del Congreso presionan por una respuesta más firme frente a lo que consideran una intromisión política por parte del Gobierno mexicano.

Perú consulta con la OEA

Por otro lado, cabe precisar que la institución al mando de Hugo de Zela anunció que iniciará un proceso de diálogo con los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para revisar los alcances de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático. El objetivo, según el comunicado oficial, es evitar que este mecanismo se convierta en una vía de impunidad para ciudadanos investigados por delitos graves.

📄Comunicado de Prensa 022-25:



Sobre solicitud de salvoconducto para Betssy Chávez y partida de embajador cubano.



👉 https://t.co/HXqYGc22xf pic.twitter.com/lgdWEbSJ1x — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 7, 2025

El viaje de Keiko a México se produce en un momento de alta sensibilidad diplomática, donde cada gesto político adquiere peso simbólico. Mientras Perú busca respaldo regional para definir su postura sobre el salvoconducto, la presencia de la lideresa fujimorista en tierras aztecas añade una capa más al complejo tablero de relaciones bilaterales. En ese contexto, la diplomacia se juega tanto en los tratados como en los silencios.