The Cure pierde a uno de sus icónicos miembros: Falleció el guitarrista Perry Bamonte a los 65 años

Luto en la música. La banda de rock The Cure confirmó el fallecimiento de su guitarrista y tecladista Perry Bamonte a los 65 años a través de un anuncio en su sitio web oficial.

Este viernes 26 de diciembre la agrupación liderada por Roberth Smith compartió con sus seguidores la lamentable noticia del deceso de su icónico integrante durante la reciente Navidad tras batallar con una enfermedad, la cual no ha sido develada.

"Es con enorme tristeza que confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció después de una breve enfermedad en casa durante Navidad", se lee la inicio del mensaje de la banda.

En consiguiente, resaltaron que en vida fue "tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo". Asimismo, subrayaron que su presencia fue "parte cálidad y vital de la historia" del grupo británico.

Bamonte tocó en más de 400 conciertos a lo largo de sus 14 años de carrera y tras su reintegración al quinteto de rock, en 2022, fue pieza clave con su guitarra y teclados en 90 espectáculos más siendo el último el The Show of a Lost Word, en Londres, llevado a cabo el 12 de noviembre de 2024.

"Nuestro más sentido pésame y condolencias para toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo", fueron las palabras finales que expresó The Cure en su pronunciamiento.

¿Quién fue Perry Bamonte?

Nacido como Perry Arcángelo Bamonte en Londres el 3 de septiembre de 1960, inicialmente se sumó a The Cure como miembro de gira en 1984 después de que su hermano Daryl fuera designado como como su manager en este tour.

Posteriormente, se convirtió en el técnico de guitarra y asistente personal de Robert Smith, líder y vocalista de la banda intérprete de temás como "Just like Heaven" y "Friday I'm in love". Cuando el tecladista Roger O'Donnell dejó la banda en 1990, Bamonte se convirtió en miembro de tiempo completo de The Cure.

Dentro de la agrupación tocó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado en las producciones discográficas "The Wish", "Wild Mood Swings", "Bloodflowers", "Acoustic Hits" y "The Cure", antes de ser despedido en 2005. Su reingreso a la banda fue en 2022 participando en toda la gira "Shows Of A Lost World".

