Chile confirma primer caso de la gripe A H3N2 variante K: Influenza se mantiene bajo control

18/12/2025 / Exitosa Noticias

Un nuevo país de América del Sur confirma la detección de la gripe A H3N2 variante K. Esta vez Chile confirmó el primer caso de esta influenza. El Ministerio de Salud (MINSAL) de la nación recomendó la vacunación de su población.

Chile confirma detección de 'supergripe'

Este 18 de diciembre, Chile confirmó la detección del subclado K de influenza A(H3N2) en su territorio tras el análisis de muestras en su país, según indicó el MINSAL.

Esta confirmación era de esperarse dado el comportamiento epidemiológico global del virus. Según indican las autoridades sanitarias del país, el hallazgo se produce en un contexto de descenso de casos de la actividad de influenza en Chile.

La detección de la 'supergripe' se dio tras la intensificación de análisis de secuenciación de muestras de influenza A (H3N2) a través del Instituto de Salud Pública (ISP).

Según indicaron, es probable que en los próximos días se identifiquen nuevas muestras adicionales con resultados positivos para la variante K a medida que se completen los análisis.

Además, indican que la actividad de influenza en Chile viene presentando un descenso sostenido tanto en los casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) como de enfermedad tipo influenza (ETI).

Hasta el momento, no se ha observado aumento en la gravedad clínica de los casos ni incremento en las hospitalizaciones relacionadas con influenza A(H3N2).

Vigilancia sanitaria en Chile

El sistema de vigilancia de influenza de Chile informó sobre la confirmación e indicó que continuará monitoreando la evolución de la influenza en el territorio, tanto de la variante K como de sus variantes.

Indicaron que la detección del subclado K "demuestra que nuestros sistemas de vigilancia genómica están funcionando adecuadamente" al ser un cambio del virus circulante.

Como medidas de recomendación hicieron el llamado a completar el esquema de vacunación contra influenza sobre todo en los grupos más vulnerables como:

Adultos de 65 años y más

Embarazadas

Personas con enfermedades crónicas

Niños entre 6 meses y 5 años

Trabajadores de la salud

De la misma forma anunciaron que como medida preventivas se mantengan el lavado frecuente de manos, uso de mascarillas al toser, quedarse en casa de prensar síntomas respiratorios y consultar con profesionales de tener síntomas de gravedad.

Chile confirmó la detección de la gripe A H3N2 en su territorio siendo un nuevo país con casos confirmados. El Ministerio de Salud del país exhortó a la ciudadanía a completar el esquema de vacunación y mantener la calma.