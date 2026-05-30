Ministro de Justicia de Perú visitó penal y centros juveniles en Paraguay para conocer estrategias de resocialización

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, se encuentra en Paraguay y durante su estadía, aprovechó en visitar un penal y centros juveniles del país, conocido como 'Corazón de América', para conocer estrategias de resocialización e infraestructura que vienen aplicando a los internos.

Ministro de Justicia verifica sistema penitenciario en Paraguay

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, se encuentra en Paraguay para participar en una reunión de ministros del Mercosur y Estados asociados desde el 28 al 31 de mayo, según la resolución suprema Resolución Suprema N° 162-2026-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano.

Durante su estadía, Jiménez Borra se reunió con autoridades del sector Justicia de los países integrantes del bloque regional, pero también aprovechó su estadía para visitar un penal y dos centros juveniles de Paraguay con el objetivo de conocer de primera mano las estrategias que el país vecino aplica para reducir las tasas de reincidencia delictiva.

Entre los centros que visitó el titular del sector Justicia están el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de la Libertad (COMPLE), ubicado en la ciudad de Emboscada, donde mantuvo diálogo con el viceministro de Política Criminal de Paraguay, Rubén Maciel Guerreño y pudo conocer más detalles de los programas que aplican en ocho módulos que alberga más de 1500 internas.

✅Cooperación en gestión penitenciaria y reinserción social



El ministro Luis Jiménez Borra, en el marco de su visita oficial a Paraguay, recorrió un establecimiento penitenciario y dos centros juveniles para conocer de cerca sus estrategias de resocialización, infraestructura y... pic.twitter.com/d0ojwr26Wx — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) May 30, 2026

¿Qué cárceles paraguayas visitó Luis Jiménez Borra?

En el COMPLE, Jiménez recorrió los módulos 3 y 4, donde conoció el enfoque de capacitación, trabajo y educación que se está aplicando. Ingresó a los talleres, la sala de cómputo y la sala médica que cuenta con zona para pequeñas cirugías.

La agenda también priorizó la visita al Centro Educativo de Itauguá (CEI) que actualmente alberga a 55 adolescentes en conflicto con la ley y que está en pleno trabajo de obras de adecuación. El ministro peruano recorrió el recinto acompañado del director del lugar, César Fernández: conoció dos ambientes de la Unidad de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones (UTRA) dirigido a adolescentes de entre 14 y 18 años.

En este último lugar, las autoridades paraguayas brindan a los internos, atención médica integral, acompañamiento psicológico, orientación educativa y oportunidades de reinserción social. También visitó el Centro Educativo Integral "La Esperanza" que funciona bajo un régimen semiabierto, enfocándose en la educación y la disciplina.

Perú y Paraguay refuerzan cooperación

El ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, tuvo una reunión bilateral con su homólogo en Paraguay, Rodrigo Nicora Villamayor, en el marco del encuentro de naciones integrantes del Mercosur. Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron los principales desafíos del sistema penitenciario, con énfasis en las acciones para enfrentar el hacinamiento y fortalecer la gestión de los establecimientos penales en sus respectivos países.

Tras esa reunión y expresar su interés de conocer de cerca la realidad penitenciaria paraguaya, el titular del Minjusdh visitó una cárcel y centros juveniles del país vecino para descubrir 'in situ' estrategias de resocialización e infraestructura.