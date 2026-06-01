Crisis de natalidad: maternidades cierran sus sedes tras bajos índices de nacimiento

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La disminución sostenida de los nacimientos ya está generando cambios importantes en el sistema de salud. Por esta razón, clínicas y hospitales han comenzado a ajustar las maternidades debido a una menor demanda de atención obstétrica, esta situación, ha derivado en una reducción de camas destinadas a partos y cuidados de recién nacidos.

Bajas tasas de natalidad hacen que se cierren maternidades

De acuerdo con información reciente, según la División de Gestión de la Red Asistencial (Digera) del Minsal, la disponibilidad de camas obstétricas en establecimientos de salud públicos en el país de Chile ha registrado una caída del 23%. Dicha cifra ha reflejado un impacto que existe en el descenso de la natalidad en la población del territorio extranjero.

Gráfico que muestra la disminución progresiva de camas obstétricas destinadas a recién nacidos en Chile.

¿A qué se deben las estadísticas que reflejan una baja natalidad?

En ese sentido, los especialistas hacen hincapié en que esta reducción no es un tema nuevo en Chile, dado que según la gráfica ha ido descendiendo con el pasar de los años. Algunas de las razones por la cuales se ha mantenido esta presencia a la baja son factores económicos, sociales y culturales han influido en la decisión de muchas personas de postergar o reducir el número de hijos.

Dicha situación que ha tenido como consecuencia una disminución significativa y progresiva en la demanda de servicios vinculados al embarazo y el parto que necesitan las mujeres que están en etapa reproductiva y deciden gestar.

¿Qué medidas han tomado los establecimientos de salud?

Frente a este escenario, diversos establecimientos de salud pública han decidido adaptar su infraestructura y recursos. No obstante, en algunos casos, las áreas de maternidad han reducido su capacidad operativa. Mientras que, otros centros han optado por cerrar o reconvertir espacios anteriormente destinados a la atención de partos para utilizarlos en otras especialidades médicas con mayor demanda.

La transformación de las áreas de maternidad representa una de las primeras señales de cómo estas cifras de bajos nacimientos pueden impactar en la demanda de los servicios. Un cambio que ha logrado ver la capacidad de adaptación del país extranjero frente a las atenciones de salud.

Finalmente, esta crisis de natalidad ha generado que el país tome importantes acciones con en torno a las sedes de maternidades luego de la presentación de cifras que no son alentadoras desde hace años.