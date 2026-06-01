Luto en las canchas: Fallece RECONOCIDO futbolista tras sufrir trágico accidente vial

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mundo deportivo vive momentos de profundo dolor luego que se confirme el fallecimiento de un futbolista profesional a los 33 años. El atleta, que se desempeñó como defensa perdió la vida en un hospital griego luego de luchar contra las heridas que recibió tras sufrir un grave accidente en motocicleta.

Una trayectoria marcada por el fútbol europeo

El jugador logró consolidar su carrera profesional principalmente en Italia, donde vistió y defendió diversas camisetas con gran tenacidad. Su paso por Bolonia fue fundamental para ganarse el respeto de sus compañeros y fanáticos. Asimismo, fue parte de diversos clubes importantes como el Cagliari, el SPAL y la Sampdoria.

Marios Oikonomou demostró su calidad técnica en el AEK de Atenas y en el Copenhague, donde pudo alcanzar la gloria conquistando la Liga Danesa. Su gran desempe4ño le permitió vestir durante seis oportunidades oficiales la camiseta de la Selección de Grecia.

Tras su paso por Bolonia, el deportista destacó su amplia capacidad para lograr organizar la línea defensiva, siendo una figura clave dentro de la Serie A por varias temporadas. Su análisis del juego le permitió anticiparse hacia los delanteros rivales, logrando consolidarse como un referente en su posición.

Luego de terminar su amplia etapa en el fútbol en el Panetolikos en el año 2024, el deportista conservó un vínculo cercano con el mundo del deporte. Su repentina partida a una edad tan temprana ha causado una ola de mensajes de condolencias de todos los sectores a donde perteneció.

Il Cagliari Calcio piange la prematura e tragica scomparsa del calciatore Marios Oikonomou. Arrivato dalla sua Grecia a 21 anni, il Cagliari fu la sua prima squadra in Italia, in rossoblù in serie A nella stagione 2013/14. Il Club si stringe con affetto ai suoi cari. Ciao, Marios pic.twitter.com/Nl00PZ6QLg — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) June 1, 2026

El trágico suceso en Ioánina

El accidente se dio el último 26 de mayo, en Ioánina, su ciudad natal. Según indican los reportes oficiales, el deportista circulaba a bordo de su motocicleta cuando impactó contra un vehículo. Este impacto le ocasionó graves lesiones en el cráneo que derivaron a una intervención quirúrgica inmediata en el Hospital Universitario de Ioannina.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η εκτελεστική γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Μάριου Οικονόμου, που έφυγε πρόωρα από τη... pic.twitter.com/6649GzF8kt — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) June 1, 2026

Tras permanecer nueve días internado, el deportista luchó por su vida en cuidados intensivos. Pese al esfuerzo incansable de los médicos, las graves heridas fueron irreversibles y con ello, confirmando su deceso. Su partida conmociona a la comunidad deportiva, quien aún recuerda su intachable entrega profesional.

Este impacto logra movilizar a la comunidad internacional, que despide a Oikonomou luego que sufriera este trágico accidente. Su legado como futbolista profesional quedará marcado tras su paso por Italia, dejando una gran huella. Esta perdida entristece al mundo, honrando la memoria de un deportista muy respetado.