Segunda vuelta 2026: Roberto Sánchez presenta nuevo plan de gobierno e insiste con una nueva Constitución 

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En plena segunda vuelta presidencial, Roberto Sánchez presentó este lunes la versión actualizada de su plan de gobierno. El anuncio de esta nueva ruta política se da horas después del debate presidencial frente a Keiko Fujimori, e incorpora propuestas de los partidos y agrupaciones aliadas para proyectar una mayor moderación.

Sin embargo, mantiene como bandera principal la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna. La insistencia en este punto revela que, pese a los ajustes discursivos, el candidato de Juntos por el Perú no renuncia a su idea de un nuevo pacto social.

El plan actualizado

El documento se realizó con la participación de agrupaciones como Ahora Nación, Venceremos, Partido Cívico Obras y Primero la Gente, además de la Plataforma por la Democracia. Sánchez destacó que el plan reúne consensos y que su equipo técnico está conformado por 124 integrantes.

El objetivo, según explicó, es ofrecer certezas en la unificación de servicios sanitarios y la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología para impulsar la industrialización. En educación, se plantea la universalización de la enseñanza pública con acceso a tecnología, mientras que en seguridad ciudadana se propone una reestructuración de la Policía Nacional y políticas de prevención del delito.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | En entrevista para Exitosa, la analista política Giovanna Peñaflor, señaló que los planes de Gobierno no decidirán al vencedor de las Elecciones y sí las actitudes. Por ende, indicó que Roberto Sánchez se movió más para no generar miedo que Keiko Fujimori... pic.twitter.com/ThSHKvFhkA — Exitosa Noticias (@exitosape) June 1, 2026

La nueva Constitución como bandera

El punto más polémico sigue siendo la propuesta de una nueva Constitución. Sánchez insiste en que el modelo actual está agotado y que el país necesita redefinir la relación entre Estado, economía y sociedad. Ha subrayado que la iniciativa no será impuesta, sino sometida a referéndum, de modo que sea la ciudadanía la que decida.

La actualización del plan ocurre en un momento en que Sánchez busca ampliar su base electoral y responder a las críticas sobre su cercanía con figuras como Antauro Humala. El viraje discursivo hacia la moderación, sumado a la incorporación de partidos aliados, refleja una estrategia para captar sectores urbanos y moderados, especialmente en Lima.

No obstante, la insistencia en la nueva Constitución mantiene viva la confrontación con Fuerza Popular, que ha convertido este tema en uno de sus principales ataques durante el debate presidencial.

Nuevo plan de gobierno

El plan de gobierno actualizado de Roberto Sánchez muestra un esfuerzo por proyectar gobernabilidad y moderación, pero confirma que la propuesta de una nueva Constitución seguirá siendo el eje central de su campaña.

En un escenario de segunda vuelta polarizado, esta bandera se convierte en el principal punto de disputa, pues para sus críticos representa un riesgo de inestabilidad, mientras que para sus simpatizantes es la oportunidad de construir un nuevo pacto social.