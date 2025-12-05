Netflix rompe el mercado: Anuncia compra de empresa fílmica, además de plataforma de streaming

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La popular plataforma de películas y series Netflix ha anunciado la compra de una histórico empresa de cine y televisión, además de su plataforma de streaming. Con esto, tendrá dos de las tres más importantes a nivel mundial, con lo que consolidará su posición en el rubro de los contenidos audiovisuales.

¿Qué adquirió Netflix?

A través de un comunicado oficial, esta empresa con sede en Los Gatos, California, en Estados unidos, confirmó la adquisición de Warner Bros. Discovery Inc., incluyendo sus sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO. La transacción se cerró por un monto de 72 mil millones de dólares, más la deuda.

"Se espera que la transacción se cierre tras la previamente anunciada separación de Discovery Global, la división de Redes Globales de WBD, en una nueva empresa que cotiza en bolsa, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026", indica parte del texto difundido por Netflix.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we'll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

La compra le permitirá a esta plataforma expandir su cartera de contenidos, teniendo ahora bajo su control los derechos de películas y series como The Big Bang Theory, Los Soprano o Juego de Tronos. Estas se unirán a sus producciones originales, como Wednesday, La Casa de Papel, entre otros, lo que resaltó Greg Peters, codirector ejecutivo.

"Warner Bros. ha contribuido a definir el entretenimiento durante más de un siglo y continúa haciéndolo con ejecutivos creativos y capacidades de producción excepcionales. Con nuestro alcance global y nuestro modelo de negocio probado, podemos acercar a un público más amplio", señaló Peters.

Beneficios para clientes de Netflix

La empresa audiovisual resalta una serie de beneficios que ofrecerá a sus usuarios esta compra, como la oferta complementaria y las mayores opciones y de mayor valor. Al añadir las extensas bibliotecas de cine y televisión, y la programación de HBO y HBO Max, Netflix podrá optimizar sus planes para los consumidores.

También le permitirá crear un mayor valor para el talento ofreciendo más oportunidades para trabajar con propiedad intelectual querida. Esto abrirá una puerta para atraer a más accionistas y generar ingresos y utilidades operativas adicionales, previendo que la transacción aumente las ganancias en su segundo años.

