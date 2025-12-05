Phillip Butters renunció a su precandidatura presidencial con Avanza País

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Dirigida al presidente del partido político Avanza País, Aldo Fabrizio Borrero Rojas, el precandidato Phillip Butters anunció la renuncia a su precandidatura con esta organización política.

Phillip Butters renuncia Avanza País

A través de una carta notarial, el precandidato presidencial Phillip Butters anunció su renuncia del partido político Avanza País por no haberse "logrado implementar ni mucho menos consolidar temas mínimos de organización",

"Hago de su conocimiento mi decisión de declinar a la posibilidad de una precandidatura presidencial considerando que, al ser una persona seria, creo que el pueblo peruano requiere de una opción sólida"

Esta es la carta que envió Phillip Butters anunciando su renuncia a Avanza País y los motivos: "No se deben ni incluir, ni nombrar, ni siquiera sugerir personajes con reputación dudosa, acusaciones pendientes"



Según indicó Butters, desde su adhesión el partido no habría consolidado las bases de organización, control, financiamiento y de desarrollo político y que considera "elementales para enfrentar el cargo que el partido le delegó".