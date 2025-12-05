Poder Judicial ordena 18 meses de prisión preventiva contra Víctor Polay, exlíder del MRTA, por caso "Las Gardenias"

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este viernes 5 de diciembre, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la Fiscalía de la Nación anunció la obtención de una medida de 18 meses de prisión preventiva contra Víctor Polay Campos, exlíder de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Esta medida se justifica por el riesgo de fuga (dado que su familia y entorno social residen en Argentina y otros países), peligro de obstaculización de la justicia y la existencia de "graves elementos de convicción".

Polay, de 74 años, es acusado de homicidio calificado y terrorismo agravado en el marco del caso "Las Gardenias", que involucra crímenes de odio cometidos entre los años 1989 y 1992 contra miembros de la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales).

El fiscal responsable del caso es Rubén Anicama Medina, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Lima.

¿Qué es el Caso "Las Gardenias"?

El caso se refiere a la Masacre de Tarapoto, también conocida como "Noche de las Gardenias", un ataque terrorista selectivo perpetrado por el MRTA el 31 de mayo de 1989 en la discoteca "Las Gardenias", ubicada en Tarapoto (región San Martín, Amazonía peruana).

Este local era un espacio de reunión para la comunidad LGTBI en una zona rural y conservadora, donde las personas no heterosexuales enfrentaban estigma social y violencia.

Durante el periodo de violencia, el MRTA implementó una política de "limpieza social" aprobada en su II Comité Central en 1988, que incluía el exterminio sistemático de personas consideradas "desviadas" o "contrarrevolucionarias", con un enfoque homofóbico contra la comunidad LGTBI.

El Semanario Cambio del MRTA, celebrando la masacre.

Hechos del ataque:

Un grupo de al menos seis militantes irrumpió armado en la discoteca alrededor de la medianoche.

Víctimas directas: 8 hombres (integrantes de la comunidad LGTBI) fueron ejecutados en el lugar o secuestrados y asesinados poco después.

Los perpetradores gritaron consignas homofóbicas y justificaron el ataque como una "limpieza" contra "degenerados".

Del mismo modo, la Fiscalía consideró otros crímenes como los asesinatos de Luis Pinchi (estilista de Tarapoto, 1990), Silvano Vela (1991) y Salomón Pérez (1992), todos motivados por orientación sexual, como parte de la misma directiva del MRTA.

Fueron asesinados por su orientación sexual.

El rol de Polay habría sido de autor mediato, es decir, responsable intelectual por haber aprobado y dirigido la política de "limpieza social" desde la cúpula del MRTA. No participó directamente en el ataque, pero como líder máximo, se le imputa la planificación y orden de estas acciones.

La decisión marca un paso crucial en la búsqueda de justicia frente a uno de los capítulos más oscuros del Perú y simboliza el esfuerzo del sistema judicial por reconocer y sancionar delitos que durante décadas permanecieron invisibilizados. El proceso no se limita a la responsabilidad individual de un exlíder terrorista, sino que abre la posibilidad de reparar, aunque tardíamente, a las víctimas.