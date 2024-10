"PJ y Fiscalía no cumplen con su trabajo": Arturo Alegría asegura que el sistema de justicia fracasó

El parlamentario Arturo Alegría, miembro de la bancada de Fuerza Popular, criticó duramente al Poder Judicial (PJ) y a la Fiscalía, asegurando que, desde su perspectiva, ambos organismos no están cumpliendo con su función, lo que ha llevado al colapso del sistema.

En declaraciones a la prensa, el legislador manifestó que, aunque el Ejecutivo ha presentado algunas propuestas para mejorar la situación, estas no han sido suficientes para afrontar los problemas que atañen al país.

Asimismo, aseveró que cualquier intento de reforma debe ir más allá de un simple proyecto de ley y abarcar una transformación integral del sistema judicial.

"Desde Fuerza Popular creemos que el sistema ha colapsado (...) el PJ y la Fiscalía no cumplen su trabajo, y por más operativos que realice la Policía, no se logrará un cambio real si no se reforma todo el sistema de justicia", declaró.