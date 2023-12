¡Por presunto maltrato! Henry Shimabukuro denuncia constitucionalmente a Patricia Chirinos y Luis Aragón

Henry Shimabukuro, exasesor de Pedro Castillo, ha presentado una denuncia constitucional en contra de los congresistas Patricia Chirinos y Luis Aragón por presunto abuso de autoridad. Ello luego del trato recibido en una sesión de la Comisión de Defensa del Congreso.

De acuerdo con la medida optada por el investigado empresario por el caso 'Gabinete en la sombra', ambos legisladores habrían incurrido en este delito y en la usurpación de la autoridad en la audiencia del pasado 30 de noviembre, cuando debía presentarse ante este grupo de trabajo para responder las preguntas correspondientes.

Sin embargo, el documento presentado ante la Subcomisión de Acusaciones del Congreso expone que habría sido llevado a la fuerza a la instancia legislativa de turno y haber sido víctima de una supuesta atención "humillante, denigrante y agresiva" por parte de los parlamentarios señalados.

Como se recuerda, el exasesor de Pedro Castillo ya había adelantado en Exitosa que iba a presentar una denuncia constitucional contra Patricia Chirinos el pasado 03 de diciembre.

En aquella ocasión, Henry Shimabukuro enfatizó en su traslado a la Comisión de Defensa y aseguró que la congresista había dado la orden a la PNP sin ser una magistrada.

"Ella ordenó a la policía nacional cuando no es una magistrada [..] he decidido denunciarla a la comisión de ética y constitucionalmente (por haber omitido la orden del juez determina su declaración y él queda libre de inmediato) por supuesto", explicó con anteriorida.

En esa misma línea, la denuncia constitucional contra Patricia Chirinos condena las palabras que tuvo la congresista para dirigirse a Henry Shimabukuro.

Y es que luego de que este decidiera guardar silencio, no responder las preguntas y recordar las acusaciones en su contra, la presidenta de la Comisión de Defensa, le exigió eufóricamente que solo atinara a referirse a los cuestionamientos en materia de investigación.

"Le recuerdo que usted ha venido en calidad de detenido a esta comisión por no haberse presentado en cuatro oportunidades. No le voy a permitir señor Shimabukuro o como se llame que me falte el respeto, así que cállese la boca y conteste las preguntas que se le va a hacer", dijo la parlamentaria.