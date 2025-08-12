Ministro del Ambiente sobre río Amazonas: Colombia tendrá que hacer su trabajo para mantener caudales

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, se refirió al problema con el río Amazonas que enfrenta Colombia y que usa el presidente Gustavo Petro como argumento para afirmar que el Perú invadió la isla Santa Rosa.

Carrasco habla del río Amazonas

En declaraciones a Canal N, Juan Castro enfatizó la posición del Ejecutivo al señalar que para el Perú no hay conflicto fronterizo con Colombia. Y explicó que la dinámica natural de los ríos generar que se alejen de algunas riberas.

"Hay que entender que la dinámica de los ríos es muy distinta, la dinámica de los ríos va a alejarse de una u otra ribera y eso es natural. Esa dinámica de los ríos no puede ser tomada para decir 'yo ya me quedo sin agua, entonces avanzo en mi frontera', no es así", señaló.

Además, consideró que para que Leticia no se vea afectada y pierda su puerto, tal como lo afirmó el presidente colombiano Petro, el gobierno de dicho país tendrá que hacer el trabajo correspondiente.

"Tendrá que hacer su trabajo el gobierno colombiano para dragar, para mantener los caudales y el régimen. Pero no podemos aprovechar que la dinámica de los ríos varía y van a variar de un lado y para el otro lado se queda sin agua", aseguró.

Asimismo, dio a conocer que estos aspectos también están siendo tomados en cuenta por la Cancillería del Perú y afirmó que nuestro país buscará una solución a esta tensión mediante la vía diplomática.

"Estos aspectos están siendo vistos hoy por nuestra cancillería y el Perú lo va a ver, a nivel de relaciones exteriores, a nivel de la vía diplomática", informó.

#EnVivo



Juan Carlos Castro, ministro del Ambiente: La dinámica de los ríos genera que se aleje de una u otra ribera, es natural. Eso no puede ser tomado para decir que me quedó sin agua y avanzo en mi frontera. Colombia tendrá que hacer su trabajo para mantener los caudales... pic.twitter.com/hUyiLprnEg — Canal N (@canalN_) August 12, 2025

Estado peruano aumenta presencia en isla Santa Rosa

Como se recuerda, un grupo de ministros viajó el jueves 7 de agosto a la isla Santa Rosa para llevar servicios esenciales a la población y fortalecer la presencia del Estado en el lugar, en ese sentido, Castro reveló que en los próximos días se verá aún más presencia de parte de los diferentes sectores del Ejecutivo.

El ministro del Ambiente resaltó que desde su cartera se vienen tomando las precauciones respecto al cambio climático y es por ello que considera que Colombia debió tomar las medidas correspondientes, pues, a su parecer, no es excusa para iniciar una tensión entre países hermanos.