Comisiones ordinarias del Congreso eligen sus mesas directivas para el periodo 2025-2026

Las comisiones ordinarias del Congreso se han instalado desde el 11 de agosto, el proceso podría tardar hasta el 13 de agosto. Hasta la fecha así van la elección de lo miembros de mesas directivas.

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/08/2025

El Congreso inició la instalación de las 24 comisiones ordinarias desde el lunes 11 de agosto, los integrantes vienen escogiendo a los miembros de las mesas directivas para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026, el proceso podría tardar hasta el 13 de agosto.

Tan solo hace una semana el pleno aprobó con 107 votos a favor el cuadro nominativo del número de integrantes de cada una de las comisiones, con la misma se aprobó el cuadro de la Comisión Permanente conformada por 24 legisladores. 

Mesas directivas de las comisiones ordinarias

Constitución y Reglamento

  • Presidente: Arturo Alegría de Fuerza Popular
  • Vicepresidente de Luis Aragón de Acción Popular
  • Secretario: Juan Carlos Lizarzaburu de Alianza para el Progreso

Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera

  • Presidente: Víctor Flores de Fuerza Popular
  • Vicepresidente: Ana Zegarra de Somos Perú
  • Secretario: Elvis Vergara de Acción Popular

Comercio Exterior y Turismo

  • Presidente: Jorge Zeballos de Renovación Popular
  • Vicepresidente: Kira Alcarraz de Podemos Perú

Presupuesto y Cuenta General de la República

  • Presidente: Alejandro Soto de Alianza para el Progreso
  • Vicepresidente: Raúl Doroteo de Acción Popular
  • Secretario: Eduardo Castillo de Fuerza Popular

Trabajo y Seguridad Social

  • Presidente: Alex Paredes de Somos Perú
  • Vicepresidente: Segundo Quiroz de Alianza para el Progreso
  • Secretario: Isabel Cortez de Podemos Perú

Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

  • Presidente: Raúl Huamán de Fuerza Popular
  • Vicepresidente: José Pazo de Somos Perú
  • Secretario: Nelcy Heidinger de Alianza para el Progreso

Salud y Población

  • Presidente: Magaly Ruiz de Alianza para el Progreso
  • Vicepresidente: Kelly Portalatino de Perú Libre
  • Secretario: Luis Picón de Podemos Perú

Vivienda y Construcción

  • Presidente: María Acuña de Alianza para el Progreso
  • Vicepresidente: Guido Bellido de Podemos Perú
  • Secretario: Américo Gonza de Perú Libre

Educación, Juventud y Deporte

  • Presidente: Segundo Montalvo de Perú Libre
  • Vicepresidente: Esdras Medina de Renovación Popular 
  • Secretario: Paul Gutiérrez de Somos Perú

Relaciones Exteriores

  • Presidente: Heidy Juárez de Podemos Perú
  • Vicepresidente: Ernesto Bustamante de Fuerza Popular
  • Secretario: José Cueto de Honor y Democracia

Noticia en desarrollo... 

comisiones ordinarias congresistas Congreso legisladores Mesa Directiva miembros

