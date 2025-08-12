Comisiones ordinarias del Congreso eligen sus mesas directivas para el periodo 2025-2026

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso inició la instalación de las 24 comisiones ordinarias desde el lunes 11 de agosto, los integrantes vienen escogiendo a los miembros de las mesas directivas para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026, el proceso podría tardar hasta el 13 de agosto.

Tan solo hace una semana el pleno aprobó con 107 votos a favor el cuadro nominativo del número de integrantes de cada una de las comisiones, con la misma se aprobó el cuadro de la Comisión Permanente conformada por 24 legisladores.

Mesas directivas de las comisiones ordinarias

Constitución y Reglamento

Presidente: Arturo Alegría de Fuerza Popular

Vicepresidente de Luis Aragón de Acción Popular

Secretario: Juan Carlos Lizarzaburu de Alianza para el Progreso

Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera

Presidente: Víctor Flores de Fuerza Popular

Vicepresidente: Ana Zegarra de Somos Perú

Secretario: Elvis Vergara de Acción Popular

Comercio Exterior y Turismo

Presidente: Jorge Zeballos de Renovación Popular

Vicepresidente: Kira Alcarraz de Podemos Perú

Presupuesto y Cuenta General de la República

Presidente: Alejandro Soto de Alianza para el Progreso

Vicepresidente: Raúl Doroteo de Acción Popular

Secretario: Eduardo Castillo de Fuerza Popular

Trabajo y Seguridad Social

Presidente: Alex Paredes de Somos Perú

Vicepresidente: Segundo Quiroz de Alianza para el Progreso

Secretario: Isabel Cortez de Podemos Perú

Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas

Presidente: Raúl Huamán de Fuerza Popular

Vicepresidente: José Pazo de Somos Perú

Secretario: Nelcy Heidinger de Alianza para el Progreso

Salud y Población

Presidente: Magaly Ruiz de Alianza para el Progreso

Vicepresidente: Kelly Portalatino de Perú Libre

Secretario: Luis Picón de Podemos Perú

Vivienda y Construcción

Presidente: María Acuña de Alianza para el Progreso

Vicepresidente: Guido Bellido de Podemos Perú

Secretario: Américo Gonza de Perú Libre

Educación, Juventud y Deporte

Presidente: Segundo Montalvo de Perú Libre

Vicepresidente: Esdras Medina de Renovación Popular

Secretario: Paul Gutiérrez de Somos Perú

Relaciones Exteriores

Presidente: Heidy Juárez de Podemos Perú

Vicepresidente: Ernesto Bustamante de Fuerza Popular

Secretario: José Cueto de Honor y Democracia

Noticia en desarrollo...