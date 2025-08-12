Jaime Quito cuestiona retorno de Patricia Benavides al Ministerio Público: "Todavía tiene investigaciones y denuncias"

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Patricia Benavides se presentó esta mañana en la sede principal del Ministerio Público para participar de en la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos y asumir sus funciones como fiscal suprema. Al respecto, el congresista de la República, Jaime Quito, cuestionó su retorno.

Jaime Quito cuestiona retorno de Patricia Benavides

El parlamentario Quito, en diálogo con Exitosa, cuestionó el retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema debido a que aún posee investigaciones y denuncias en su contra. Además, acotó que "es totalmente repudiable" lo que se suscita en el Ministerio Publico.

"Creo que es totalmente repudiable esta situación que se está viviendo una vez más en el Ministerio Público. Más bien esto significa que todas nuestras instituciones deben ser retocadas o trastocadas respecto a este tema. Pero, en este punto en particular la señora Benavides aún tiene investigaciones y denuncias, todo ello debe ser despejado para asumir la responsabilidad de fiscal suprema", manifestó el congresista.

Además, el legislador se pronunció sobre la presentación de Patricia Benavides ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "Ahora que se está planteando ir al Jurado Nacional de Elecciones, me parece que eso está dentro de las cartas que se tenía para que ella vaya", manifestó.

Asimismo, expresó que el Jurado Nacional de Elecciones próximamente "decidirá un hecho trascendental" como las Elecciones 2026.

"Va a determinar y decidir también un hecho tan trascendental en el Perú que es el proceso electoral y determinar quiénes van a ser las próximas autoridades", aseveró el congresista Jaime Quito.

Patricia Benavides llegó al Ministerio Público

La mañana de este martes, la restituida fiscal Patricia Benavides, ingresó a la sede principal del Ministerio Público en compañía de sus abogados. Sin embargo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvieron que resguardarla debido a que un grupo de manifestantes se apersonaron en exteriores de la sede fiscal.

Cabe subrayar que, se desconoce sin con este ingreso a la Fiscalía, Patricia Benavides retomará su cargo. Debido a que, en junio su reincorporación ordenada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se vio frustrada, luego que la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no acatara dicha decisión. La tensión entre ambas fiscales prevalece más con la reciente denuncia constitucional que el abogado de Benavides presentó en contra de Espinoza.

De esta manera, el congresista Jaime Quito cuestionó el regreso de Patricia Benavides al Ministerio Público para asumir nuevamente sus funciones como fiscal suprema.