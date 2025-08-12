Elmer Schialer es citado por Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso por conflicto limítrofe con Colombia

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, acaba de citar al canciller Elmer Schialer para que responda sobre las acciones a tomar por el Ejecutivo acerca de la tensión que se inició por el tema limítrofe con Colombia en la Isla Chinería.

Canciller es citado al Congreso por conflicto limítrofe con Colombia

Heidy Juárez, presidenta de este equipo de trabajo, confirmó la citación del ministro de Relaciones Exteriores para este lunes 18 de agosto a las 11:00 a.m. Luego de ello, la parlamentaria aseguró que se planteará las acciones a tomar por parta del Legislativo.

"Vamos a tomar las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores y luego vamos a tomar acciones. Nosotros vamos a apoyar lo que el Ejecutivo va a establecer. Como congresistas tenemos la labor de fiscalizar. Nosotros no tenemos ningún problema limítrofe con el vecino país de Colombia y se tiene que limar este impase que ha generado el presidente de Colombia, Gustavo Petro", inició.

Seguidamente, la integrante de Podemos Perú aseguró que hay que mantener la diplomacia frente a esta complicada situación la cual se originó tras sendas declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro. según indicó. Además, envió un mensaje de calma a los habitantes de la Isla de Chinería en el distrito de Santa Rosa que podrían estar atravesando por una complicada situación.

"Hay que mantener la diplomacia. Hay que ver si esto no es algo generado por personas que no quieren que el diálogo se implante. Hay que dar tranquilidad a los hermanos que se encuentran en esta zona fronteriza ya que no hay que generar, caos, controversia ni alarma cuando no tenemos la información correspondiente. Pido calma y mucha prudencia", añadió.

Se debe declarar persona no grata

A propósito de este hecho, Exitosa conversó el excongresista Víctor Andrés García Belaunde para conocer sus sensaciones sobre este conflicto. De acuerdo a su parecer, el gobierno peruano debería declarar persona no grata al mandatario colombiano por poner en riesgo más de un siglo de buenas relaciones.

"Evidentemente, el Perú tiene que protestar por este hecho y declarar persona no grata a Petro quizás y al propio partido gobernante. Colombia sí, Petro no, eso es lo que debe ser la consigna nuestra. Es un tema personal y político, está haciendo daño a una relación que tiene 100 años de fraternidad", precisó.

De esta manera, Elmer Schialer fue citado por la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para conocer las acciones del Ejecutivo frente a la situación fronteriza con Colombia.