Premier Adrianzén: Denuncia constitucional contra Dina Boluarte es muestra de una "persecución sistemática"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte y aseguró que dicha medida es muestra de una presunta "persecución sistemática" hacia la jefa de Estado.

Las palabras del premier tuvieron lugar en entrevista para Canal N, donde cuestionó las acusaciones en contra de la mandataria y deslizó que los denunciantes estarían inventando delitos contra la titular del Ejecutivo.

Incluso, calificó la denuncia presentada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, como un recurso que forma parte de la persecución inconstitucional e ilegal en contra de la presidenta de la República.

"Cuando se agotan los argumentos, no tienes sino poner a recrear tu imaginación para buscar delitos donde no existen. Yo insisto, esta no es más de una muestra de la persecución sistemática en materia fiscal que se le viene haciendo a la presidente de manera indebida, inconstitucional e ilegal", declaró.