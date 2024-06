Premier arremete contra Harold Forsyth por demanda contra Dina Boluarte: "Son declaraciones a partir de la ignorancia"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, calificó de "ignorante" al exrepresentante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, por anunciar que demandará a la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional por una presunta violación sistemática de los derechos humanos.

En conferencia de prensa, el premier se pronunció en contra de la demanda contra la presidenta de la República que Harold Forsyth ha anunciado que presentará por las masacres en las protestas que sucedieron a la juramentación de la mandataria, en diciembre de 2022.

En ese sentido, calificó que sus declaraciones solo han sido vertidos desde la "ignorancia" y que no tienen "fundamento", ya que niega que se hayan cometido violaciones contra los DD. HH.

"Solo justifico esas declaraciones a partir desde la absoluta ignorancia. Y lo digo de la manera más enfática porque cualquier que tenga un mínimo conocimiento jurídico se daría cuenta de que en este país no solamente no hubieron violaciones sistemáticas a los DD. HH. como consecuencia de las violentas protestas organizadas por los seguidores de los golpistas, sino que, lo más grave, es que pretender llevar a la Corte Penal Internacional a la presidenta no tiene ningún fundamento", declaró