19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante el paso del papa León XIV por Chiclayo, Selene Acuña vivió un episodio singular antes de llegar al altar para casarse con Enrique Flores: decidió desplazarse hasta un punto específico de la carretera a Reque con el propósito de llamar la atención del pontífice y recibir su bendición antes de la ceremonia en la Catedral de Chiclayo.

Más allá de la escena que se volvió viral por el cruce con la comitiva y las restricciones vehiculares en la ciudad, la joven novia reveló que este momento singular estuvo rodeado de incertidumbre y una situación personal delicada que casi impide que se realice.

Boda casi se pospone

En entrevista con Exitosa, Selene reveló que aquella jornada estuvo atravesada por un duelo por la reciente pérdida de un ser querido, motivo por el cual la boda estuvo a punto de posponerse a tan solo cinco días de realizarse.

Al detallar cómo organizó su estrategia para lograr que el sumo pontífice notara su presencia pese al desplazamiento vehicular en la vía, Selene contó que avanzó a pie hasta un lugar donde los autos debían moderar la marcha.

"Creo que fue un regalo de Dios y de mis ángeles. Caminé un buen tramo de la carretera hasta que llegué al rompemuelle porque me dije que aquí tenía más chance de que baje un poco la velocidad para alzarme la mano"

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | Desde Chiclayo, una joven que se viralizó por ser bendecida por el papa León XIV, durante su visita a la ciudad norteña, narró la historia detrás de dicho momento especial lleno de fe que se produjo previo a su boda.



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La emoción del instante hizo que olvide al novio

Una vez ubicada en la carretera a Reque, la novia señaló que el respaldo de quienes acompañaban el recorrido y la decisión de no suspender la boda pese al duelo marcaron lo vivido en esos minutos previos a la ceremonia religiosa.

La joven añadió que la intensidad de la experiencia la absorbió al punto de perder la noción del reloj y del apuro por acudir al templo donde ya la esperaba su prometido, y destacó el impacto espiritual de recibir la bendición antes de casarse.

"Luego veo el video porque yo no me acuerdo más, viví el momento. No me acordé de la hora, ni de la iglesia ni de que mi novio estaba ahí esperándome. Simplemente dije a Dios que este es un momento para mí: mágico, santo y que se haga su voluntad. Y pasó [el papa] y me bendijo. No pensé que lo iba a hacer, yo pensé que me iba a saludar y a mí ya me bastaba con solo verlo."

🔴🔵 #ContraElTráfico⭐⭐ | Entre los momentos más recordados protagonizados por León XIV en su visita histórica al Perú figura aquel en el que le dio la bendición a una novia horas antes de casarse en Chiclayo.



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Novio llegó al templo en combi

Mientras Selene permanecía detenida en medio de los desvíos y la demora generada en la carretera a Reque, Enrique Flores también enfrentó complicaciones para llegar a la iglesia Santa María Catedral. Según relató el novio, la congestión y las restricciones vehiculares lo obligaron a movilizarse junto a sus padres en una combi para aproximarse al centro de Chiclayo.

El relato muestra que detrás de la bendición recibida hubo un plan deliberado para aprovechar un rompemuelle frente a la comitiva, en medio de un duelo familiar y un operativo vial en Chiclayo. Entre el retraso y la llegada, la pareja concretó su boda con un episodio imprevisto que marcará su vida marital.