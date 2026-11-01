EAMCP: JNE despliega a cerca de tres mil fiscalizadores en las elecciones de centros poblados este 1 de noviembre

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ejecuta labores de supervisión durante las Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026 (EAMCP2026). Como se sabe, esta jornada electoral se lleva a cabo este 1 de noviembre en diversas regiones.

El JNE movilizó a cerca de tres mil fiscalizadores en todo el territorio nacional. En esa línea, la especialista de la Dirección de Fiscalización, Rosa María López, detalló que el personal estará em el proceso en los centros de votación habilitados desde la instalación de las mesas hasta la hora del escrutinio

En el marco de las Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados #EAMCP2026🗳️, el JNE cumple una función de garantía y supervisión durante la jornada electoral de este 1 de noviembre, precisó la especialista de la Dirección de Fiscalización, Rosa María López. https://t.co/CWH5QqiHlP — JNE Perú (@JNE_Peru) November 1, 2026

Despliegue de cerca de tres mil fiscalizadores

Las labores de vigilancia iniciaron antes de la apertura de las puertas al público. Cabe mencionar que el equipo técnico del organismo electoral verifica la entrega del material electoral como la presencia de los tres integrantes requeridos en cada mesa de votación.

"El JNE cumple una función de garantía, por eso los fiscalizadores van a realizar una supervisión, un acompañamiento de toda la jornada electoral, ya están desplegados en los locales de votación, desde desde las cinco de la mañana, (...) van a estar presentes desde la instalación de las mesas, desde la distribución del material electoral, la instalación de las mesas, y cada una de las etapas de esta jornada", dijo Rosa María López, especialista de fiscalización del JNE.

No obstante, si alguna mesa no logra instalarse con sus miembros titulares completos, los representantes de la entidad registran la incidencia de acuerdo con las reglas vigentes para estos comicios.

Suscripción de 164 convenios con las 180 municipalidades

En declaraciones para JNETV, la especialista Rosa María López menciona que esta organización recae en las municipalidades provinciales de cada jurisdicción. En esa línea, Estas deben conducir la jornada respetando las leyes vigentes y la intervención técnica que corresponde a las entidades del sistema electoral peruano.

"Hay una participación importante de los tres organismos electorales, aunque menor, porque la organización del proceso está a cargo de las municipalidades provinciales, (...) Ellos tienen que organizar el proceso conforme a la normativa y conforme a la participación, respetando la participación que las leyes han establecido para los organismos electorales. Utilizando el padrón electoral que ha elaborado RENIEC (...) cumpliendo el cronograma que elaboró la ONPE, (...) hay 164 convenios desde las 180 municipalidades provinciales que están involucradas en este proceso electoral", agregó.

Según la especialista, la lista de electores empleada en las mesas fue elaborada y actualizada por el RENIEC, mientras que los plazos oficiales responden al cronograma aprobado previamente.

Cabe mencionar que la presencia de los supervisores en el día del sufragio se respalda en los acuerdos firmados entre las comunas y el ente fiscalizador. Una vez concluido el horario de votación, el personal asignado permanecerá en los recintos hasta el cierre de las actas de escrutinio.