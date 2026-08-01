Tragedia en Nasca: Avioneta se estrella e incendia y al menos 11 personas pierden la vida

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una avioneta que realizaba un vuelo turístico se estrelló e incendió esta tarde en Nasca, en la región Ica tras precipiatarse a tierra en un predio agrícola localizado en el sector Pueblo Viejo. Producto de este siniestro aéreo al menos 11 personas perdieron la vida.

Avioneta se estrella dajando al menos 11 fallecidos

Aproximadamente a la 1:05 p.m. de este sábado, 1 de agosto, una avioneta de la compañía Aerodiana se estrelló a 2 kilómetros de llegar al Aeródromo de Nasca, según lo informado por efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo del distrito de Vista Alegre.

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