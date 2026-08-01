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Tragedia en Nasca: Avioneta se estrella e incendia y al menos 11 personas pierden la vida

En la provincia de Nasca, en la región Ica, una avioneta se estrelló e incendió acabando con la vida de al menos 11 personas. Las autoridades se han apersonado hasta la escena del hecho para identificar los cuerpos.

Avioneta se estrella e incendia en Nasca y provoca la muerte de 11 personas
Avioneta se estrella e incendia en Nasca y provoca la muerte de 11 personas (Foto: Composición Exitosa)

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 01/08/2026

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Una avioneta que realizaba un vuelo turístico se estrelló e incendió esta tarde en Nasca, en la región Ica tras precipiatarse a tierra en un predio agrícola localizado en el sector Pueblo Viejo. Producto de este siniestro aéreo al menos 11 personas perdieron la vida.

Avioneta se estrella dajando al menos 11 fallecidos

Aproximadamente a la 1:05 p.m. de este sábado, 1 de agosto, una avioneta de la compañía Aerodiana se estrelló a 2 kilómetros de llegar al Aeródromo de Nasca, según lo informado por efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo del distrito de Vista Alegre.

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