Lupe Zevallos tras su salida de Dirincri por el caso Aerocontinente: "Soy inocente"

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Desde la sede del Ministerio Público, Lupe Zevallos, condenada a 25 años por lavado de activos cuando fue directiva de la empresa Aero Continente, aseguró ser inocente. Indicó que la compañía no necesitó blanquear capitales y lanzó críticas al sistema judicial.

Asegura ser "inocente"

Tras permanecer seis años prófuga de la justicia, Lupe Zevallos fue capturada este 5 de marzo en el distrito de San Borja. Posterior a su intervención fue trasladada hacia la sede de la Dirincri en donde permaneció hasta la tarde de este jueves.

A su salida, de la sede policial refirió ser inocente pese a contar con una condena de 25 años de prisión tras decisión del Poder Judicial. Criticó la sentencia en su contra y refirió que la empresa que dirigía no "necesitaba lavar ni un sol".

"Soy inocente y los magistrados saben que soy inocente. Aerocontinente era una empresa líder y nunca necesitó lavar ni un sol. Todos sabemos cómo está nuestra justicia, tenemos N cantidad de corrupción", precisó.

Lupe Zevallos, hermana del empresario Fernando Zevallos, fue condenada hace 7 años, sin embargo, desde el 2019, no se contaba con rastro de la sentenciada.

Permaneció prófuga por seis años

Lupe Zevallos fue sentenciada a 25 años de prisión en febrero del 2019. Sin embargo, su detención se vio interrumpida tras escapar antes de la lectura de su sentencia.

La hermana del dueño de Aerocontinente habría solicitado ir a los servicios higiénicos momentos antes de la lectura del fallo, según indicó la entonces procuradora antidrogas Sonia Medina. Desde ese momento, su paradero fue desconocido.

Ahora, este 2026, fue capturada en un domicilio ubicada en el distrito de San Borja. En diálogo con Exitosa, el fiscal Jorge Chávez Cotrina brindó detalles de su captura la cual se habría dado tras un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Chávez Cotrina precisó que había sido ubicada "la semana antepasada" y posterior a ello se dieron las coordinaciones tras haber sido notificado.

"Nosotros solicitamos a la Sala Nacional la orden de allanamiento para poder ingresar al domicilio y poder ejecutar la orden judicial de su captura. El día de hoy se ha llevado a cabo esta operación con la presencia del fiscal de crimen organizado y con el abogado de oficio para garantizar todos sus derechos", precisó.

Lupe Zevallos fue capturada este 5 de marzo del 2026 tras permanecer seis años prófuga de la justicia. A su salida de la Dirincri refirió ser "inocente" por el caso Aerocontinente.