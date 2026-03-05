Presidente Balcázar se reunió con representantes de pequeña minería y mineros artesanales en Palacio

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar, mantuvo una reunión junto a representantes de la pequeña minería y mineros artesanales en las instalaciones del Palacio de Gobierno. Según se conoció, mantuvieron un diálogo en donde el mandatario habría escuchado las distintas problemáticas en dicho sector.

Mineros buscan mejores condiciones

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la Presidencia del Perú realizó una publicación en donde brindó detalles sobre lo que fue el encuentro realizado el último miércoles 4 de marzo, exactamente en horas de la noche.

El presidente de la república, José María Balcázar, se reunió esta noche con representantes de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Confemin Perú) para escucharlos de primera mano y evaluar alternativas frente a los desafíos que enfrenta el sector.

En tal sentido, los representantes de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Confemin Perú) dieron a conocer sus planteamientos sobre los desafíos que afronta el sector.

Ante ello, el jefe de Estado reafirmó la voluntad de parte de su Gobierno para "promover" un escenario de estabilidad jurídica y social; esto para que se brinde mejores condiciones a las familias que dependen de dicha actividad minera. Asimismo, resaltó que su gestión mantendrá el diálogo siempre con responsabilidad.

pic.twitter.com/nDBfvYjQdO — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 5, 2026

Reunión con alcaldes de Lima Metropolitana

Cabe mencionar que, momentos previos, el presidente también mantuvo una reunión de trabajo con los alcaldes de Lima Metropolitana; ello en el marco de las medidas que se tomarán desde el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y criminal organizada.

Durante dicho encuentro, el presidente Balcázar afirmó que solicitaría al Congreso de la República las facultades legislativas con el objetivo de impulsar nuevas medidas para acabar con la problemática que aqueja a transportistas, empresarios y ciudadanía en general.

"Estoy pensando solicitar al Congreso facultades legislativas para impulsar la lucha contra la inseguridad ciudadana a través de dar mayores herramientas a la Policía Nacional para que pueda combatir a las organizaciones criminales", sostuvo el mandatario.

El presidente José María Balcázar lideró una reunión de trabajo con los alcaldes de Lima Metropolitana para coordinar acciones concretas frente a la inseguridad ciudadana.



pic.twitter.com/lVoTJrgfpF — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 4, 2026

Al respecto, el mandatario resaltó la importancia en realizar un trabajo coordinado entre el Ejecutivo y los gobiernos locales, debido a que es una "herramienta fundamental" para enfrentar los problemas que afectan a la ciudadanía.

Es así como, el presidente José María Balcázar viene entablando diversas reuniones en Palacio con el objetivo de conocer las problemáticas en los diferentes sectores. Así fue el caso de los pequeños mineros y minería artesanal.