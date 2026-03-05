¡Audiencia exprés! Hábeas corpus de Vladimir Cerrón avanza rápido en el Tribunal Constitucional y desata críticas

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La situación judicial de Vladimir Cerrón vuelve a estar en el centro del debate público. El Tribunal Constitucional del Perú programó una audiencia para revisar el hábeas corpus presentado por su defensa, un recurso que busca anular la prisión preventiva dictada en su contra.

Lo que más ha llamado la atención es la velocidad con la que avanzó el proceso. El expediente llegó al tribunal a mediados de febrero y, en menos de tres semanas, ya se fijó una fecha para que los magistrados escuchen los argumentos del caso. En redes sociales y en el ámbito político, varios usuarios calificaron el trámite como una "audiencia exprés", señalando que otros procesos en el mismo tribunal suelen tardar mucho más tiempo en ser revisados.

El tribunal evaluará si la medida de prisión preventiva que pesa sobre Cerrón vulnera derechos fundamentales como la libertad personal. La audiencia permitirá que las partes expongan sus posiciones antes de que los magistrados emitan una decisión.

Escandaloso. El TC prioriza la demanda de Vladimir Cerrón para anular su prisión preventiva.

El expediente llegó el 11 de febrero y la audiencia será el 11 de marzo. Usualmente un caso en el TC demora, mínimo, un año. Humberto Abanto ya pidió informar en la audiencia pic.twitter.com/2mUP12ccwh — Diego Casimiro Ore (@maagnetar) March 5, 2026

Un recurso que busca cambiar su situación judicial

El hábeas corpus es una herramienta constitucional que se utiliza cuando una persona considera que su libertad ha sido vulnerada. En este caso, la defensa sostiene que la medida impuesta por el Poder Judicial afecta derechos fundamentales.

Con este recurso, los abogados buscan que el tribunal analice si la prisión preventiva fue aplicada de forma correcta o si corresponde modificarla. De ser aceptado el pedido, el caso podría tener un impacto directo en la situación legal de Cerrón.

Actualmente, el líder político permanece prófugo mientras enfrenta procesos vinculados a presuntos delitos de corrupción y otros hechos investigados por la justicia. Su situación ha sido objeto de debate constante en el país, tanto en el ámbito político como en el judicial.

Rapidez del proceso genera cuestionamientos

La programación de la audiencia en un plazo corto generó diversas reacciones. En redes sociales y entre analistas, se ha señalado que otros casos en el Tribunal Constitucional han tardado meses en llegar a esta etapa.

Por ello, algunos sectores cuestionan la rapidez con la que se ha tramitado este expediente. La discusión se centra en si el proceso siguió los tiempos normales o si se trató de una priorización inusual.

Mientras tanto, el tribunal deberá escuchar los argumentos de las partes antes de tomar una decisión. El resultado de esta audiencia será clave para definir si la medida de prisión preventiva se mantiene o si se abre la puerta a un cambio en el proceso judicial.

El caso continúa generando atención pública debido al peso político del personaje involucrado y al impacto que podría tener la decisión del tribunal.