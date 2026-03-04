"¿Qué pasó por tu cabeza, hijo?": La frase del juez Adolfo Farfán a Adrián Villar que impactó la audiencia y duda la credibilidad

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar tuvo un momento que nadie esperaba. Cuando todo parecía centrado en argumentos legales, el juez Adolfo Fernando Farfán lanzó una pregunta directa que rompió la formalidad habitual del proceso: "¿Qué pasó por tu cabeza, hijo?".

La frase fue dirigida al joven investigado por la muerte de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera, en un caso que ha generado gran atención pública. Villar es investigado por presunto homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

El juez a Adrián Villar:

"¿Qué pasó por tu cabeza, hijo, cuando la atropellaste? ¿Por qué no bajaste a ayudarla, hijo?"



A esto se referiría "los peces gordos"??? 💀💀 pic.twitter.com/fLNLg9c4k6 — emilio (@Uncafecommie) March 4, 2026

Una pregunta que cambió el tono

El magistrado no solo hizo esa pregunta. También añadió: "¿Por qué no bajaste y atendiste a esa señorita? ¿Por qué huiste? ¿En qué estabas pensando?". Sus palabras fueron pronunciadas al final de la audiencia, cuando el joven tuvo la oportunidad de hablar.

El uso de la palabra "hijo" llamó la atención. En un espacio donde predomina el lenguaje técnico y formal, esa expresión sonó cercana y hasta paternal. Para algunos fue una muestra de humanidad. Para otros, un exceso que no corresponde a la investidura judicial.

El juez buscaba entender qué ocurrió en la mente del investigado tras el accidente. La intervención se produjo antes de que el magistrado anunciara que la decisión sobre la prisión preventiva sería comunicada en una siguiente sesión.

El juez fue duramente criticado en redes.

Reacciones y debate público

El momento se volvió viral en redes sociales. Muchos usuarios compartieron el video del intercambio y opinaron sobre la forma en que el juez se dirigió al acusado. Algunos consideraron que la frase reflejaba indignación ante lo ocurrido. Otros señalaron que un juez debe mantener absoluta neutralidad en cada palabra.

Durante la audiencia, Villar respondió que no sabía qué le pasó en ese instante. Dijo sentirse confundido y aseguró estar arrepentido. Explicó que entró en pánico y que no reaccionó como debía.

El caso ha generado un fuerte impacto por tratarse de la muerte de una joven deportista y por las circunstancias en que ocurrió el hecho. La posible omisión de auxilio es uno de los puntos más cuestionados.

Más allá de la decisión judicial que se tome, la frase del juez ya quedó marcada como uno de los momentos más comentados del proceso. En medio de tecnicismos legales y argumentos de defensa, una pregunta sencilla logró resumir la indignación que muchos sienten: qué pasó por la mente del conductor tras el accidente.

La respuesta, por ahora, sigue siendo parte del debate.

El magistrado hizo la pregunta al finalizar la audiencia donde se evaluaba el pedido de prisión preventiva contra el joven investigado por presunto homicidio culposo y fuga.