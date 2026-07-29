Presidente del Congreso, Miguel Torres, participó en la Gran Parada Militar junto a senadores y diputados

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, Miguel Torres, participó este miércoles 29 de julio en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias, actividad desarrollada en el marco de las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú.

El titular del Parlamento acudió a la ceremonia oficial acompañado por integrantes del Congreso y otras autoridades del Estado, quienes estuvieron presentes en la tribuna oficial para observar el tradicional desfile patriótico.

Presidente del Congreso de la República, Miguel Ángel Torres, asistió al Desfile Cívico Militar

Autoridades presentes en avenida Brasil

En la tribuna de honor, junto al titular del Parlamento, estuvieron presentes el primer vicepresidente y la segunda vicepresidenta del Senado, Alejandro Muñante Barrios y Nilza Chacón Trujillo, respectivamente.

Entre los senadores que participaron del acto estuvieron Martha Moyano (Fuerza Popular), Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), Víctor Flores (Fuerza Popular), Jacques Ródrich (Fuerza Popular), Héctor Ventura (Fuerza Popular) y Francisco Calisto (Renovación Popular), entre otros.

Asimismo, asistieron los diputados Carlos Domínguez (Fuerza Popular), Cecilia Chacón (Fuerza Popular), César Revilla (Fuerza Popular), Norma Yarrow (Renovación Popular), Pier Figari (Fuerza Popular) y Harvey Colchado (Ahora Nación).

Primer vicepresidente, Alejandro Muñante; la segunda vicepresidenta, Nilza Chacón; y el tercer vicepresidente, Edgar Mancha

Desfile reunió delegaciones oficiales

El desfile contó con la presencia de integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y representantes de distintas entidades, quienes realizaron el recorrido oficial preparado para la fecha.

Durante la ceremonia, los agrupamientos militares y policiales mostraron su preparación y disciplina ante las autoridades y asistentes que se congregaron para presenciar una de las principales actividades por el aniversario patrio.

El evento forma parte de la agenda oficial de celebraciones por la independencia nacional y reúne a representantes de los poderes del Estado, instituciones públicas y delegaciones encargadas de rendir homenaje a la patria.

Fuerzas Armadas desfilaron en la Parada Militar de la avenida Brasil



La presencia de Miguel Torres y los representantes del Congreso se dio en el marco de las actividades oficiales por Fiestas Patrias, que conmemoran el 205.° aniversario de la Independencia del Perú. El titular del Parlamento acompañó la ceremonia junto a autoridades del Estado y delegaciones participantes en el tradicional desfile patriótico.