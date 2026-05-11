Cole Tomas Allen se declaró inocente tras ser acusado de intentar asesinar a Donald Trump

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Cole Tomas Allen, acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a finales de abril durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, se declaró inocente de todos los cargos que recaen su contra durante una comparecencia ante un tribunal en Washington.

Hombre que atentó contra la vida de Trump se declara inocente

El sujeto, que permanece detenido mientras avanza el proceso, se encuentra acusado de magnicidio, lo que podría acarrearle una cadena perpetua. Asimismo, junto a otros dos delitos relacionados con el uso y transporte de armas de fuego y un cuarto por agresión a un agente con un arma mortal.

Hay que mencionar que, el hombre de 31 años fue detenido el pasado 26 de abril tras burlar un control de seguridad y buscar irrumpir armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, en el salón de un hotel de Washington en el que se celebraba la cena con presencia, del mandatario, la primera dama Melania Trump. el vicepresiente JD Vance, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otras autoridades.

De acuerdo a las cámaras de seguridad del recinto, el sujeto ingresó raudamente dejando atrás el control de seguridad y se cree que abrió fuego contra un agente previamente a ser reducido por las fuerzas del orden.

Minutos antes del incidente, el ingeniero y profesor de California envió un escrito a sus familires en el que les informaba que su objetivo era atentar contra miembros de la Administración del presidente de Estados Unidos.

Guardó total silencio durante la audiencia

Cabe señalar que durante la audiencia de este lunes, Allen guardó total hermetismo. Fue escoltado al tribunal usando el uniforme anaranjado típico de personas detenidas por cargos federales así como los pies y las manos en esposas que estaban atadas a una cadena alrededor de su cintura.

Por su parte, los abogados de Allen, dos defensores públicos de oficio, indicaron ante el juez encargado, Trevor McFadden, que quieren solicitar que varios de los fiscales federales investigando el caso se excusen.

En medio de una comparecencia sostenida este lunes 11 de mayo, Cole Tomas Allen, hombre acusado de atentar contra la vida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró inocente de los cuatro cargos que pesan en su contra. Este sujeto irrumpió, fines de abril, la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca y desató momentos de pánico entre los asistentes.