Congreso: Fernando Rospigliosi aclara que únicamente se debatirán las mociones de censura contra José Jerí

A menos de 24 horas de que el Congreso de la República debata la continuidad en el cargo de José Jerí Oré como presidente del Perú, el titular de este poder del Estado, Fernando Rospigliosi, confirmó el único punto de agenda para la sesión de Pleno Extraordinario programado para las 10:00 a. m. del martes 17 de febrero.

Desde la sede del Legislativo, el también parlamentario de Fuerza Popular, ratificó que el procedimiento a tratar será el debate las mociones de censura formuladas por diversos congresistas, luego de que se revelara el caso denominado 'Chifagate'.

Descarta figura de vacancia presidencial

Ante la opiniones dividas sobre cuál debería ser el proceso constitucional que debería regirse para abordar la destitución del jefe de Estado, el titular del Legislativo recalcó que la figura es de la censura, mas no la de vacancia por ser Jerí Oré presidente encargado del Perú vía de sucesión constitucional.

En ese sentido, refirió que ha consultado a destacados constitucionalistas sobre esta discordante legal instaurada en el Congreso, revelando que "por unanimidad", el debate debe centrarse en torno a las siete mociones de censura presentadas en la última semana.

"Esta sesión se ha convocado con un único punto de agenda que es la censura del presidente José Jerí. Hay diversas posiciones sobre esto, hay constitucionalistas que yo he consultado (...) Dado que, 78 congresistas han firmado una moción para convocar a una sesión, el Pleno Extraordinario tiene un único punto de agenda y son inamovible", indicó.

Con referente a la cantidad de votos que se requieren para censurar a José Jerí, el presidente del Congreso indicó que se necesitará la mayoría simple de los parlamentarios hábiles en la sesión.

Congresista Segundo Montalvo solicitó que se incluya su moción de vacancia presidencial

El congresista Segundo Montalvo envío un oficio a Fernando Rospigliosi el viernes 13 de febrero, a fin de que su moción de vacancia presidencial pueda ser incluida en Pleno Extraordinario de este martes 17, amparándose en en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso.

"Según el artículo 89-A del texto legal del Reglamento, la moción de vacancia 'tiene preferencia en el Orden del Día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda'. Esta disposición no distingue entre sesiones ordinarias o extraordinarias", señala el documento.

Segundo Montalvo solicita a Rospigliosi que se incluya y priorice su moción de vacancia contra Jerí este martes 17.

Bajo esta consideración, agregó, que su "tratamiento prioritario" no depende la la voluntad política de quien solicitó la sesión extraordinaria, sino que responde a un "mandato reglamentario imperativo", puntualizó el legislador de Perú Libre.

Pese al requerimiento presentado, desde la presidencia del propio Congreso descartan que se adopte como tal, centrándose únicamente en las mociones de censura presentadas multipartidariamente.