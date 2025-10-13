Presidente José Jerí lideró operativo simultáneo en penales del país: Acudió al Penal Castro Castro

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí lideró un nuevo operativo simultáneo en penales del país, en el marco de la lucha contra la extorsión y el crimen organizado, con el fin de bloquear cualquier intento de actos ilícitos que afecten la seguridad de los peruanos.

Operativo 'Ciclón'

El operativo denominado 'Ciclón' se ejecutó en el penal de Huaral, Picsi en Chiclayo, Huamancaca de Huancayo y Castro Castro, en donde estuvo presente el mandatario junto al presidente del Instituto Nacional de Establecimientos Penitenciarios, Iván Paredes Yataco.

Esta acción se llevó a cabo en horas de la madrugada, cuando agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE, quienes ingresar en cada una de las celdas del penal Castro Castro para revisar cada uno de los ambientes detalladamente, servicios higiénicos, caletas, ventanas y paredes.

Como resultado, se hallaron celulares y drogas, además de antenas especiales que permiten captar la señal de la red telefónica pese a los bloqueadores.

El presidente del INPE reveló que este tipo de operativos se vienen intensificando a través de información de inteligencia penitenciaria sobre el accionar delictivo de los internos en establecimientos penitenciarios, además se refirió a los bloqueadores de señal de teléfonos móviles por la empresa Prinsontec al detectarse señal al interior del penal.

"Los internos tienen un modem que se llama Starling, que tiene mucha mayor fuerza que los bloqueadores que tiene el INPE, eso hace definitivamente que puedan comunicarse. Hay que reconocer, definitivamente ingresan porque los funcionarios penitenciarios hacen ingresar de manera ilícita. Estamos combatiendo eso, estamos cambiando directores, estamos cambiando también de agentes", detalló.

En este operativo, participaron más de 300 agentes entre seguridad penitenciaria y efectivos del grupo de operaciones especiales GOES del INPE, quienes se desplegaron en los cuatro establecimientos del país.

Participó en operativo en penal Ancón I

La participación de Jerí en esta clase de operativos inició el sábado 11 de octubre, cuando en horas de la madrugada se unió en un operativo similar llevado a cabo en los penales de Lurigancho, El Milagro, en Trujillo; Challapalca, en Moquegua; y Ancón I, a donde acudió para supervisar personalmente el despliegue.

En aquella oportunidad, estuvo acompañado por el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, el presidente del INPE y más de 200 agentes. Con apoyo de la brigada canina hallaron celulares y accesorios de equipos telefónicos, armas punzocortantes y drogas.

De esta forma, el presidente José Jerí participa por segunda vez en un operativo simultáneo en penales de nuestro país, con el fin de batallar contra la extorsión y el crimen organizado.