El presidente de la República, José Jerí, junto al jefe del INPE, Iván Paredes, encabezaron un operativo simultáneo desde el penal de Ancón I. De forma paralela, se intervinieron los penales de Lurigancho, Trujillo y Challapalca, en un golpe coordinado contra el crimen organizado que opera desde los centros penitenciarios del país.

Presidente en acción: Jerí lideró operativo en penal Ancón I

José Jerí se convirtió en el séptimo mandatario del Perú la noche del jueves, 9 de octubre, cuando el Congreso de la República aprobó la vacancia de Dina Boluarte como jefa de Estado por "incapacidad moral permanente" tras no lograr frenar la ola de la inseguridad ciudadana, sicariato y extorsiones que sembraron el caos en el país, especialmente en los rubros de transportes, educativo y musical, donde incluso se atentó contra la agrupación Agua Marina.

Es así que Jerí con sus 38 años encabeza ahora la Presidencia y como primera acción, participó en esta madrugada en un operativo simultáneo de alto impacto en varios penales del país, como parte de una estrategia directa contra el crimen organizado que opera desde las cárceles. El mandatario supervisó personalmente el despliegue de la PNP y del personal del INPE en el penal Ancón I.

A través de una nota de prensa, el INPE informó que, por disposición del presidente de la República, se realizaron operativos de manera paralela en los penales de Lurigancho, en Lima; El Milagro, en Trujillo; y Challapalca, en Moquegua. En la intervención, también participaron el comandante general de PNP, Óscar Arriola, y el jefe del INPE, Iván Paredes Yataco.

Lucha contra el crimen organizado en penales

Durante el operativo en el penal Ancón I, Jerí Oré acompañado de más de 200 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE, revisaron minuciosamente cada celda, los patios, pasadizos, servicios higiénicos y espacios reducidos para hallar objetos o sustancias prohibidas con apoyo de la brigada canina de esta institución, de acuerdo a los protocolos establecidos.

Como resultado de la intervención en los establecimientos penitenciarios, las autoridades encontraron celulares y accesorios de equipos telefónicos empleados por los reclusos para realizar extorsiones desde la prisión. Se encontró también armas punzocortantes y drogas. El actual jefe de Estado se negó a declarar ante la prensa, pero quien sí se animó a dar detalles fue el jefe del INPE.

"Tanto el Gobierno como el INPE redoblan esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. Seguiremos combatiendo la delincuencia con firmeza y transparencia, brindando resultados concretos a la población, porque la seguridad del país no se negocia", expresó Paredes Yataco.

Finalmente, se remarcó que por encargo del presidente del Perú se continuará realizando operativos de seguridad en penales de todo el país, para frenar delitos como la extorsión y el sicariato que se gestan desde las cárceles.

Este operativo simultáneo en las cárceles del país como el penal Ancón I, el presidente del Perú, José Jerí, buscó enviar un mensaje claro de firmeza y decisión frente al crimen organizado, en un contexto en que la ciudadanía demanda acciones concretas y urgentes contra la inseguridad.