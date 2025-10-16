Municipalidad de Lima reporta daños tras marcha contra el Gobierno: Se valoriza en un aproximado de 100 millones de soles

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El miércoles 15 de cotubre se llevó a cabo una nueva movilización social en contra del Gobierno de José Jerí y el Congreso de la República. Esta manifestación dejó el saldo de un fallecido, más de 100 heridos y hasta 11 detenidos. A ello se le suma que hubo daños en la infraestructura del Centro de Lima, de acuerdo a información de la Municipalidad de Lima.

Reportan daños materiales tras marcha

Desde el Salón Azul del Palacio Municipal, se desarrolló una conferencia de prensa este jueves 16 de octubre en el que el alcalde Lima, Renzo Reggiardo, brindó un balance de las manifestaciones suscitadas ayer en el Cercado de Lima y señaló que se registraron pérdidas en la infraestructura pública y daños materiales en la capital.

En este pronunciamiento el burgomaestre estuvo acompañado de la gerenta de seguridad ciudadana Mariella Falla y el subgerente de seguridad ciudadana Edgar Lara.

En primer lugar, Reggiardo sostuvo que se realizó un informe preliminar sobre las consecuencias de la manifestación. "Se valoriza, porque aquí hay afectación a los comercios y las actividades económicas en el centro de nuestra ciudad que se valoriza en un aproximado de 100 millones de soles ", enfatizó.

En tal sentido, calificó de "situación crítica" el daño a los negocios como consecuencia de la jornada de protesta. Asimismo, sostuvo que también existió daño material como los monumentos del Centro Histórico de Lima.

Sabotaje contra fibra óptica

En otro momento, la máxima autoridad edil de la capital denunció un sabotaje por parte de unos sujetos que pretendían cotar la troncal de la fibra óptica de la Municipalidad de Lima, este hecho se registró el martes 14 de octubre.

"Lograron cortar la señal prácticamente de todas nuestras cámaras, nos dejaron con 29 de las 444. Eso es real, eso no lo inventa nadie. Lo que indica que acá ha habido premeditación, toda una orquestación para generar lo que hemos visto anoche", señaló el alcalde Reggiardo.

En tal sentido, reveló que el incidente ya se encuentra denunciado penalmente ante la Procuraduría de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sin embargo, estás fueron reparadas de inmediato y registraron lo que ocurrió durante toda la marcha nacional en la capital.

Se concluye que, durante una conferencia de prensa en el Palacio Municipal, Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, se pronunció sobre los daños materiales que generó la reciente movilización social en contra del Gobierno de José Jerí y el Congreso. Al respecto señaló que estos se valorizan aproximadamente en 100 millones de soles.