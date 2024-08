"Que venga al Congreso": María Acuña a favor de moción de interpelación contra ministro Ángel Manero

En exclusiva para Exitosa, la congresista de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña, expresó su respaldo a la moción de interpelación contra el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero.

La integrante de APP afirmó estar preocupada por la situación que viene enfrentando la población ante la subida de los precios de los productos básicos de la canasta familiar.

"Yo personalmente estoy de acuerdo para interpelarlo y que venga al Congreso. Aún no me he reunido con mi bancada, nos vamos a reunir y estamos de acuerdo", aseveró.