Rafael López Aliaga se compadece de 'Chibolín' y dice que fue víctima de humillaciones al bailar vestido de mujer

El alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, se refirió a la situación de Andrés Hurtado 'Chibolín', de quien dijo estar siendo víctima pese a ser "una persona que viene de abajo". Asimismo, refirió a que se trata de una persona que ha sufrido humillaciones, inclusive llamó de atentado contra los derechos humanos que este haya bailado con tanga.

Para el jefe de la Muni de la capital, Andrés Hurtado es una persona que ha surgido desde abajo y que incluso, cuando hacía su número musical en el show de televisión "Trampolín a la fama", sufría dura humillación. Recalcó que esa clase de situaciones, eran una ruptura de los derechos humanos contra el excomediante.

"El nivel de humillación que ha tenido este caballero, en el programa de Ferrando, por ejemplo, que lo hacían bailar con una tanga y cosas. Eso también va contra los derechos humano s (...) No tengamos doble estándar, se le perdona la vida a otra gente", lamentó RLA .

El burgomaestre criticó que en el proceso judicial que corre contra el conductor de 'Sábado con Andrés', solo lo esté contemplando a él, pero no a otros actores. Señaló específicamente a los Siucho, quienes serían también parte de la misma investigación como actores receptores de los contactos de 'Chibolín'.

"Le han cargado la mano a una sola persona, cuando aquí hay un tema más complejo (...) El método me parece malo, en Estados Unidos no sería así (...) El que da la plata es otra persona, esa persona ni se menciona (...) La persona que había dado el dinero, no estaba en el atestado fiscal, ni lo mencionan. Raro", señaló en el programa Sin Medias Tintas.