Crimen en Lurigancho-Chosica: Hallan cuerpo sin vida de hombre dentro de su auto

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Fatal hallazgo en Lurigancho-Chosica. Un hombre fue encontrado sin vida dentro de su auto, el cual se encontraba estacionado a la altura de la autopista Ramiro Prialé. Según lugareños, dicho vehículo permaneció allí desde la madrugada, y generó congestión vehicular en horas de la mañana.

Cuerpo sin vida halado en vehículo

El cuerpo de un hombre fue hallado sin vida al interior de su vehículo en la calle Los Robles en el distrito de Lurigancho-Chosica. El auto de color gris con placa B8U-460 se encontraba estacionado en una vía sin asfaltar, al costado de un recinto.

El occiso fue identificado como Abilio Espinoza Chuco de aproximadamente 50 años habría sido un transportista de vehículos de carga pesada.

Según información preliminar, el hombre vivía y trabajaba en el distrito de Santa Clara y se habría dirigido hacia la zona de Lurigancho Chosica pasada la medianoche.

Habría llegado cerca a las 2:00 de la madrugada a bordo de su vehículo en la calle Los Robles donde posteriormente estacionó durante toda la madrugada y parte de la mañana de este jueves 4 de diciembre, según informaron testigos.

Un vecino de la zona fue quien se percató de la escena alrededor de las 3 de la tarde de este jueves. El habitante encontró el cuerpo del fallecido en los asientos posteriores del vehículo. El hombre se percató del hecho debido a que el auto ocasionaba tráfico en la vía.

Vecinos de la zona exigen que se implemente luz eléctrica en la zona de Carapongo donde hay una ocurrencia de crímenes en la zona. Al menos cinco personas fallecidas fueron encontradas en zonas descampadas y sin energía lumínica.

Pertenencias de occiso no fueron encontradas

El jefe de serenazgo de Carapongo, Javier Marquiño, indicó que durante las diligencia policiales en la escena encontraron botellas de licor, restos de comida y preservativos.

Indicó además que una segunda persona pudo haber estado al interior del vehículo, quien presuntamente podría haberse llevado las pertenencias del fallecido. No se logró ubicar el teléfono móvil, su documento de identidad y su billetera.

Según la autoridad de serenazgo, los restos del fallecido se encontraron con restos de comida en la boca y en sus vías nasales. Se manejan hipótesis de fallecimiento por atragantamiento o inducido a sustancias tóxicas para robar sus pertenencias.

El cuerpo de un hombre fue hallado sin vida en el distrito de Lurigancho-Chosica al interior de su auto. El fallecido se habría dirigido a la zona en horas de la madrugada.