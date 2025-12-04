Mujer escapó por ventana para evitar ser descubierta por la esposa de su amante: "Ni Spider-Man se atrevió a tanto"

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un hecho digno de una película se ha viralizado en las redes sociales en el que un video ha registrado el preciso instante en el que una mujer escapa por la ventana de un edificio, supuestamente para evitar ser descubierta por la esposa del hombre con quien se encontraba.

Mujer escapa por ventana de edificio

Una situación de infidelidad se ha desatado en Riad, Arabia Saudita que terminó por convertirse en un suceso de alto riesgo en el que la fémina desafió la gravedad.

El hombre se encontraba en su departamento en compañía de su amante, cuando de pronto, de forma inesperada, llegó la esposa. Ello ocasionó que la mujer salga despavorida a fin que no la descubran por lo que tomó una decisión de alto voltaje.

Realizando una peligrosa hazaña de altura, procedió a escapar por la ventana del domicilio que se encontraba en el piso 13 de un edificio de 16 niveles. Vale indicar que, el origen del material no ha sido confirmado, pero la escena ha generado comentarios y reacciones en distintos países.

De acuerdo a las imágenes, tras salir de la ventana, la mujer se queda suspendida en la fachada del condominio, mientras se aferra de manera precaria en su búsqueda de desplazarse hacia otro apartamento.

Cabe señalar que, este mismo audiovisual muestra que finalmente la joven logró ingresar por la ventana del mencionado lugar, donde un vecino la rescató y la ayudó a subir.

Adulterio: Un delito grave en Arabia Saudita

Un dato relevante es que en Arabia Saudita, país en el que se habría suscitado este hecho insólito, el adulterio es considerado un delito grave regido por la Ley Islámica Sharia.

En tal sentido, las sanciones o penas por adulterio abarcan la flagelación, o en casos extremos, la lapidación. Por lo que se deduciría la razón por la que la mujer huyó de manera desesperada.

Video se vuelve viral y genera diversas reacciones

De manera inmediata, el video se ha viralizado en redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram y 'X' (antes Twitter) y ha generado que diversos usuarios expresen sus comentario u opiniones por lo que realizó la mujer arriesgando su vida, pero escapando para no ser descubierat por la esposa de su supuesto amante.

"Jamás voy a arriesgar mi vida por un hombre", "Ya estás en todas las redes", "La amaba tanto el hombre", "Parece que no es primera vez", "Ni Spiderman se atrevió a tanto", fueron algunos de los comentarios.

Como vemos, el video de una mujer escapando por la ventana de un apartamento, ubicado en el piso 13 de un edificio de 16 niveles, para evitar ser desubierta por la esposa de su amante terminó por viralizarse.