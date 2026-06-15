Ricardo Belmont anuncia postulación a la alcaldía de Lima: "Quiero darme íntegro en los últimos años de mi vida"

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El líder y fundador del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont Cassinelli, visitó los estudios de Exitosa donde brindó una exclusiva. El excandidato a la presidencia de la República anunció que continuará su carrera política ya que postulará a la alcaldía de Lima en las próximas elecciones municipales a celebrarse en el mes de octubre.

Ricardo Belmont postulará a la alcaldía de Lima

El experimentado político de 80 años dialogó con Nicolás Lúcar principalmente sobre lo que ha dejado la segunda vuelta de los comicios generales y los resultados que viene arrojando el conteo oficial de la ONPE. De acuerdo a su parecer, lamentó la postura tomada por una gran parte de la sociedad respecto al enfrentamiento entre movimientos políticos.

Seguidamente y tras responder a varios de sus críticos, Ricardo Belmont anunció en exclusiva que postulará a la alcaldía de Lima en las próximas elecciones municipales programada para el 8 de octubre. Según comentó, la decisión la ha tomado al interior de su partido en las últimas horas al no encontrar un candidato idóneo para competir por el sillón municipal.

"Voy a ir a la alcaldía de Lima, voy a postular a la alcaldía. Después de pasar por el CEN

(Comité Ejecutivo Nacional) teníamos 17 alcaldías distritales y alcaldías en todo el Perú. Cuando preguntaron quien iba a ser el alcalde de Lima, lo he buscado durante un mes y decían: 'Ricardo, si tú no vas, nosotros no vamos'", indicó.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVA | En exclusiva con Exitosa, Ricardo Belmont anunció que participará en las próximas elecciones municipales. "Voy a ir a la alcaldía de Lima", expresó el exburgomaestre limeño.



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En esa misma línea, el exburgomaestre señaló que se encuentra mentalizado en esta nueva aventura política ya que busca dar lo mejor de sí en los años que le quedan por vivir. Esto lo comentó en relación a la enfermedad que padece y que anunció días atrás.

"Te estoy dando la primicia a ti porque la he tomado contra la opinión de muchos porque quiero darme íntegro en los últimos años de mi vida", añadió.

Padece cáncer irreversible

Es importante precisar que el pasado 11 de junio, en una entrevista de La República, el político reveló que sus médicos le diagnosticaron un cáncer irreversible. En esta charla, el broadcaster señaló que se entero de este mal en enero de este año, tres meses antes de las elecciones generales.

Pese a ello continúo con su pugna por llegar a Palacio de Gobierno en los comicios celebrados el pasado 12 de abril. Aquella vez, el político alcanzó una importante cantidad de votos, aunque de todas formas quedó lejos de llegar a segunda vuelta.

En resumen, Ricardo Belmont anunció en exclusiva para Exitosa que postulará a la alcaldía de Lima de cara a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.