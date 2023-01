Ruth Luque tras rectificación de la Presidencia: "Asuma su responsabilidad política, señora Boluarte"

24/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque Ibarra, desestimó la rectificación de la Presidencia del Perú por las declaraciones de la jefa de Estado, Dina Boluarte, que mencionó que "Puno no es el Perú" luego de apuntar la denegatoria de las autoridades locales para dialogar.

En ese sentido, la legisladora instó a la mandataria a responsabilizarse por las palabras que suscitó en una rueda de prensa. Al respecto, señaló que la frase "menosprecia" la crisis vivida en la región.

"Asuma su responsabilidad política, señora Boluarte. Sus declaraciones ante medios extranjeros no tuvieron límites, así como su insensibilidad. Menosprecia la tragedia vivida en Puno y la estigmatiza", escribió la representante de Cambio Democrático en su cuenta oficial de Twitter.

Por otra parte, Luque Ibarra, mencionó que la presidenta no tiene talento para conciliar mediante una plática. En esa línea, agregó que los representantes del Ejecutivo empeoran la coyuntura cada vez que intervienen en conferencias.

Finalmente, aseveró que Boluarte Zegarra debería estar fuera del cargo gubernamental, ya que su régimen no empatiza con los sectores más golpeados por la ruptura social.

"No tiene ninguna capacidad de diálogo para superar la crisis. Su gobierno casi normaliza la cantidad de muertos y heridos que sufrimos. No debería seguir un minuto más en el poder. Y cada vez que usted o un ministro habla genera mayor indignación", sentenció en sus redes sociales.



Dato

La Presidencia del Perú pidió disculpas a través de sus redes sociales por las palabras de la jefa de Estado, Dina Boluarte Zegarra hoy en conferencia de prensa sobre los acontecimientos que vienen suscitándose en Puno a raíz de las protestas.

En ese sentido, indicaron que la frase "Puno no es el Perú", no pretende discriminar ni fue una acto de soberbia por parte de Boluarte Zegarra, quien aseguró que las autoridades de dicho departamento no han atendido los llamados de diálogo por parte del Poder Ejecutivo.