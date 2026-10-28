El Cristiano Ronaldo de 2008 conquista el B.O.A.T. y es coronado como el mejor Balón de Oro de la historia

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El nuevo galardón B.O.A.T. (Balón de Oro de todos los tiempos) de France Football ha coronado al Cristiano Ronaldo de 2008 como el mejor de la historia del fútbol mundial. En una votación popular e inédita donde los usuarios pudieron convertirse en jurado, el astro portugués superó con claridad en las preferencias al Balón de Oro de Lionel Messi de 2012.

Ambos jugadores dominaron de forma absoluta los primeros puestos del listado histórico que también incluyó a leyendas vivas como Ronaldo Nazário, Johan Cruyff y Alfredo di Stéfano.

Una temporada inolvidable para el 'Bicho'

Aquel inolvidable año 2008 consagró a un joven Cristiano de apenas 23 años bajo la disciplina estelar del Manchester United. Con 446 puntos recolectados en la votación global, el luso se impuso de manera contundente a Messi (281 puntos) y a los destacados futbolistas españoles Fernando Torres, Iker Casillas y Xavi Hernández.

Su rendimiento estelar a lo largo de aquella temporada incluyó la memorable conquista de la UEFA Champions League y el título de la Premier League inglesa, anotando además 31 goles en la competición doméstica que le valieron también para alzar la codiciada Bota de Oro por delante de Dani Güiza.

Harry Kane se lleva el Balón de Oro 2026

El panorama actual también ha estado marcado por hitos memorables en la élite europea. En la reciente gala de estas premiaciones, el delantero inglés Harry Kane sorprendió al mundo al conquistar el Balón de Oro 2026.

El artillero del Bayern de Múnich se alzó con la distinción tras completar una campaña descomunal en la que firmó 73 anotaciones y ocho asistencias, superando en las votaciones a figuras de la talla de Kylian Mbappé y del español Lamine Yamal.

De esta manera, Kane se convirtió en el sexto futbolista inglés en recibir el prestigioso trofeo y el primero desde que lo hiciera Michael Owen en el año 2001, un reconocimiento que enriquece la historia dorada del deporte rey.

🔴🔵 El delantero inglés Harry Kane se convirtió en el galardonado con el Balón de Oro 2026, tras imponerse en las votaciones a otras figuras como Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Tras una buena temporada con el Bayern Múnich y el tercer lugar en el Mundial, 'Hurrykane' se adjudica... pic.twitter.com/OKoeenp9So — Exitosa Noticias (@exitosape) October 26, 2026

La coexistencia de estos hitos refleja cómo la exigencia competitiva evoluciona de manera constante en el deporte profesional. Mientras los aficionados continúan rindiendo homenaje a las actuaciones legendarias del pasado, la élite internacional sigue escribiendo páginas doradas con nuevos referentes capaces de desafiar y romper sus límites.

La distinción otorgada a Cristiano Ronaldo reafirma su estatus de leyenda absoluta en el balompié internacional, conectando el legado de los grandes referentes europeas con la vigencia de los goleadores actuales que redefinen la historia de este deporte.