Alfonso López-Chau revela posición de Ahora Nación sobre la Mesa Directiva del Congreso

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, explicó que su agrupación no tiene como objetivo integrar la Mesa Directiva del Congreso, pero mantiene conversaciones con otras fuerzas políticas. El legislador dejó abierta la posibilidad de participar si su apoyo resulta necesario.

Ahora Nación mantiene conversaciones

En entrevista para Exitosa, Alfonso López-Chau señaló que Ahora Nación no tiene intención de integrar la Mesa Directiva, aunque precisó que las conversaciones entre las distintas fuerzas políticas todavía continúan. La definición de los integrantes de este órgano permanece como uno de los temas centrales del nuevo Congreso.

El senador indicó que las coordinaciones políticas avanzan mientras las agrupaciones buscan establecer acuerdos para la conformación de la Mesa Directiva. Su posición se conoce luego de que diferentes bancadas empezaran a conversar sobre la distribución de responsabilidades dentro del Parlamento.

López-Chau sostuvo que las negociaciones todavía no han concluido y que existen conversaciones entre los grupos políticos para definir una propuesta. El representante de Ahora Nación también señaló que los acuerdos se desarrollan en buenos términos entre las agrupaciones involucradas.

"Hemos avanzado bastante bien, todavía no se termina de cerrar", indicó

López-Chau deja abierta posibilidad de apoyo

Aunque el partido no busca ocupar un lugar en la Mesa Directiva, López-Chau dejó entrever que Ahora Nación podría participar si su respaldo fuera necesario para alcanzar un acuerdo. De esta manera, la agrupación mantiene una posición abierta mientras continúan las conversaciones entre las diferentes fuerzas representadas en el Parlamento.

"Estamos conversando y marchamos en buenos términos las negociaciones", declaró.

Las declaraciones se producen en el marco del inicio del nuevo periodo parlamentario, después de la juramentación de los diputados y senadores que ejercerán funciones durante el periodo 2026-2031. Las agrupaciones políticas deberán continuar las coordinaciones para definir la conducción de las cámaras del Congreso.

La conformación de la Mesa Directiva del Congreso forma parte de las primeras decisiones políticas que deberán adoptar los nuevos parlamentarios. En este escenario, las conversaciones entre las bancadas continúan mientras se evalúan las distintas posiciones y los posibles acuerdos para establecer la conducción parlamentaria.

La postura expresada por el ex candidato presidencial establece que Ahora Nación no pretende integrar la Mesa Directiva, pero mantiene abiertas las conversaciones y no descarta brindar su apoyo si fuera requerido. Las negociaciones continúan mientras se acerca la definición de la conducción del nuevo Congreso.