Subsidio focalizado se desactivará cuando precio del crudo se estabilice, asegura Elmer Cuba

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno no tiene previsto mantener de manera indefinida el subsidio destinado a mitigar el impacto del incremento de los combustibles. En diálogo con Exitosa, el ministro de Economía, Elmer Cuba, explicó que la continuidad de este mecanismo dependerá principalmente de la evolución del precio internacional del petróleo y de la duración de las hostilidades bélicas en Medio Oriente.

La medida fue planteada inicialmente por un periodo de tres meses, aunque el titular del Ministerio de Economía y Finanzas dejó abierta la posibilidad de ampliar su vigencia. Según explicó, el fondo podrá continuar operando si las condiciones internacionales que originaron la intervención todavía persisten.

La decisión de mantener o retirar el subsidio no estará determinada únicamente por el paso del tiempo, sino por el comportamiento de los mercados internacionales y, específicamente, por el precio del crudo.

¿Cuándo se desactivará el subsidio?

Durante la entrevista, Cuba aclaró que no existe un plazo de 15 días para retirar la medida, como se había planteado durante la conversación. El ministro descartó que ese periodo sea el establecido para evaluar la continuidad del fondo.

"Cuando el precio internacional del crudo vuelva a los promedios que tuvo antes de la guerra, el fondo se desactiva ", precisó el titular del MEF.

De esta manera, el Gobierno establece como principal referencia para retirar el subsidio el retorno del precio internacional del petróleo a los niveles que registraba antes del conflicto bélico. Esto significa que la duración efectiva del mecanismo estará condicionada por un factor externo que el Ejecutivo no puede controlar directamente.

El ministro explicó que los precios del petróleo se determinan en los mercados mundiales y que la evolución de las hostilidades también constituye una variable que puede modificar el escenario.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el ministro de Economía, Elmer Cuba, precisó que cuando el precio internacional del crudo vuelva a los promedios anteriores a la guerra en Medio Oriente, el fondo se desactivará. Indicó que de momento son tres meses, pero podría ser por... pic.twitter.com/tKIOxoDNp0 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 15, 2026

Fondo podría extenderse por tres meses más

Aunque la medida fue diseñada inicialmente para tres meses, el Gobierno contempla la posibilidad de extenderla si los precios internacionales continúan elevados. Cuba señaló que esta eventual ampliación dependerá de cómo evolucione el mercado petrolero.

"Por ahora hemos lanzado tres meses. Pueden ser tres meses más o puede desactivarse cuando el precio internacional vuelva a sus niveles anteriores", indicó.

El ministro también remarcó que las autoridades no pueden controlar directamente cuánto tiempo durarán las hostilidades ni cuál será el comportamiento del petróleo a nivel global.

"Tampoco controlamos qué puede pasar con el precio del petróleo que se forma en los mercados mundiales. Lo que no esperamos es que las hostilidades bélicas duren pues al infinito. En algún momento se van a acabar y entonces ese día desactivaremos este subsidio transitorio", sostuvo.

La posibilidad de ampliar el fondo, por tanto, dependerá de que persistan las condiciones que justificaron su creación. Si el precio del crudo retorna a los niveles previos a la guerra, el subsidio será desactivado antes de completar una eventual extensión.