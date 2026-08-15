Brando Gallesi denuncia a sus excompañeros por supuesta brujería y amenazas contra su vida

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Brando Gallesi volvió a generar comentarios tras revelar detalles de una complicada etapa que habría vivido con algunos de sus excompañeros. El actor aseguró que fue víctima de supuesta brujería, rumores y acciones que, de acuerdo con su versión, llegaron hasta amenazas contra su vida.

Brando Gallesi revela sus dones espirituales

En un extenso video publicado en redes sociales, Brando Gallesi decidió hablar de algunas experiencias que, según contó, vivió durante su paso por el ambiente artístico.

El actor explicó que desde pequeño estuvo familiarizado con situaciones que él considera paranormales y que su familia incluso lo ayudó a comprender y canalizar lo que considera sus dones espirituales.

"Para nosotros siempre fue muy normal conversar de situaciones paranormales, mal llamadas paranormales, que nos sucedían siempre. Convivíamos con espíritus todo el tiempo", comentó.

Gallesi señaló que sus padres tuvieron un papel importante en ese proceso y que lo ayudaron a canalizar sus dones a través del arte. Según explicó, con el tiempo aprendió a comprender esas experiencias con mayor claridad y responsabilidad.

En medio de este relato, el actor también aseguró que algunos de sus entonces amigos habrían recurrido a prácticas relacionadas con la magia oscura para conseguir determinados objetivos dentro del mundo artístico.

"Lo sé porque incluso en esas épocas quisieron invitarnos a nosotros a realizar esas cosas también, pero mi familia y yo tenemos valores muy claros y sabíamos que si Dios quería que yo estuviera en algún proyecto, me pondría ahí y si no, simplemente no era para mí y ya está", afirmó.

Brando Gallesi y los problemas con sus excompañeros

De acuerdo con la versión de Brando, él respetaba las decisiones que pudieran tomar sus conocidos, pero consideró que la situación cambió cuando algunos habrían comenzado a sentir envidia por sus propios avances profesionales.

El actor contó que se habría formado un grupo en el que, según su versión, se hablaba de él y se mezclaban situaciones del pasado con rumores que terminaron perjudicando su imagen.

"Una persona que estuvo ahí me contó a detalle todo lo que sucedió esa noche, en una reunión sin mi presencia hablaron idioteces, cosas del pasado más mentiras que mezcladas me dejaban a mí como un desgraciado de ser humano", narró.

Gallesi agregó que, posteriormente, algunas personas habrían comenzado a ignorarlo durante las grabaciones y a tratarlo de manera distante. Según su relato, también habrían difundido comentarios para evitar que continuara siendo contratado en determinados proyectos.

Pero la acusación más llamativa llegó después. Brando aseguró que algunos de sus excompañeros habrían recurrido a personas dedicadas a la brujería para perjudicarlo.

"Algunos comenzaron a pagarle a sus brujitos de confianza para que me hicieran magia y así asegurar su victoria y yo regresara llorando a pedirles disculpas por lo que sea", sostuvo.

El actor afirmó que, posteriormente, la situación habría escalado hasta lo que calificó como "hechizos de muerte". Según contó, sus creencias y la ayuda que atribuye a sus ángeles y guías le permitieron enfrentar lo que, desde su perspectiva, estaba ocurriendo.

"Si sigo vivo, es un milagro divino de nuestro Padre creador", manifestó Gallesi, quien también aseguró haber enfrentado entidades que él considera demoniacas.

Finalmente, Brando Gallesi cerró su relato dejando claro que, pese a todo lo que afirmó haber vivido, continúa adelante. "No pudieron ni podrán conmigo", expresó.

Así, Brando Gallesi reapareció para denunciar públicamente una serie de situaciones que atribuye a algunos de sus excompañeros, entre ellas supuesta brujería, rumores y amenazas contra su vida.