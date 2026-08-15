Subsidio focalizado entrará en vigor entre este sábado y domingo, según ministro Elmer Cuba

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Economía, Elmer Cuba, anunció que el subsidio focalizado destinado al transporte de pasajeros y carga pesada comenzará a aplicarse apenas un día después de que se publique el decreto de urgencia correspondiente.

En diálogo con Exitosa, precisó que la norma podría ser publicada entre este sábado y domingo, por lo que la aplicación del beneficio se produciría inmediatamente después.

La medida tendrá una duración de tres meses y busca atender la situación que atraviesa el sector transporte mediante un mecanismo focalizado. El titular del MEF explicó que la implementación será progresiva, debido a que no todos los sectores cuentan con registros que permitan identificar rápidamente a los beneficiarios.

Transporte masivo tendrá prioridad

Cuba explicó que el Gobierno avanzó primero con el transporte masivo de pasajeros debido a que las autoridades ya cuentan con información sobre los operadores que forman parte del sector formal.

"Sí, porque hemos ido más rápido con el sistema de pasajeros de transporte masivo, porque ya están identificados, como es un subsidio focalizado, solamente se puede focalizar cuando tienes padrones de inscripción. Y la ATU la tiene, el MTC lo tiene, es el sector formal de transporte en el país", señaló el ministro.

De esta manera, los registros existentes permitirán determinar quiénes pueden acceder al apoyo y facilitar la entrega del subsidio. La medida, sin embargo, también contempla posteriormente a otros sectores, como los mototaxis y el transporte fluvial.

El ministro indicó que en el caso del transporte de la selva el proceso tomará más tiempo, debido a que existen menos registros disponibles para identificar a los beneficiarios.

"En el caso de la selva, nunca se ha hecho algo similar, lo estamos haciendo por primera vez, y por lo tanto va a tomar más tiempo, porque son sectores que tienen menos registros", explicó.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el ministro de Economía, Elmer Cuba, señaló que el subsidio focalizado por tres meses para transporte de pasajeros y carga pesada entrará en vigor al día siguiente de la publicación del decreto de urgencia, que sería entre este sábado o... pic.twitter.com/W0aP58tx5M — Exitosa Noticias (@exitosape) August 15, 2026

Gobierno prepara padrón para la selva

Para acelerar la identificación de los transportistas, el Ejecutivo recurrirá a distintas bases de datos administrativas. Entre ellas se encuentran los registros de las municipalidades, el SOAT y la información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

"Estamos acudiendo a todos los registros administrativos, sean de los municipios, sea el SOAT o sea del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para levantar rápidamente ese padrón. Sin un padrón no puede focalizar. Apenas lo tengamos listo, va a comenzar a operar", afirmó Cuba.

Respecto al presupuesto destinado a esta intervención, el ministro detalló que el fondo nacional asciende a S/80 millones para los tres meses de aplicación, considerando tanto Lima como el resto de regiones.

"Quiero acentuar en eso, hoy hay una deuda con el Fondo de Combustibles de mil millones de soles, y esta intervención va a costar 80 millones de soles, 80 contra mil millones, digamos", sostuvo.

El subsidio tendrá una aplicación inmediata una vez publicado el decreto de urgencia y priorizará inicialmente a los sectores cuyos beneficiarios ya pueden ser identificados mediante registros oficiales. Mientras tanto, el Gobierno trabaja en la elaboración de padrones para incorporar posteriormente a transportistas de la selva, mototaxis y transporte fluvial.