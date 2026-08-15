Policía investigado por presunto feminicidio fue detenido tras presentarse ante las autoridades

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El suboficial de segunda PNP Juan Johnel Cóndor Jayo, investigado por la muerte de María Fernanda Curado Ontón, fue detenido durante la madrugada luego de presentarse ante las autoridades policiales. El efectivo era buscado desde la noche del pasado 12 de agosto, cuando se iniciaron las diligencias relacionadas con el fallecimiento de la joven de 24 años.

De acuerdo con el reporte, Cóndor Jayo acudió por sus propios medios a una dependencia policial con la intención de entregarse. Sin embargo, antes de que pudiera concretar ese procedimiento, los agentes que se encontraban en el lugar procedieron a detenerlo de manera inmediata. Posteriormente, se realizó la identificación correspondiente y el efectivo quedó bajo custodia policial.

La detención ocurre mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional continúan reuniendo elementos que permitan reconstruir lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan en este caso.

Fiscalía había solicitado siete días de detención preliminar

La situación judicial del efectivo se encuentra vinculada a la investigación por la muerte de su pareja, María Fernanda Curado Ontón. Según el informativo, la Fiscalía solicitó siete días de detención preliminar, además de una orden de captura contra el suboficial. La detención permitirá que las diligencias continúen mientras el Ministerio Público analiza los elementos reunidos durante la investigación.

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El caso se inició después de que la joven fuera encontrada agonizando tras recibir un disparo. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Daniel García Escarrión, donde falleció mientras era conducida al establecimiento de salud.

Las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo todavía son materia de investigación. Por ello, las autoridades deberán establecer qué ocurrió aquella noche, qué participación habría tenido el efectivo policial y cuáles fueron las circunstancias que terminaron provocando la muerte de la joven.

Investigan posibles episodios de violencia

Dentro de las diligencias también se vienen revisando algunos antecedentes relacionados con la relación entre la víctima y el investigado. El informativo señala que los investigadores analizan episodios de celos y presuntos antecedentes de violencia que habrían sido mencionados durante las pesquisas.

Estos elementos serán evaluados por las autoridades para determinar si tienen relación con el hecho investigado y si permiten establecer un posible contexto previo a la muerte de Curado Ontón.

Mientras tanto, los familiares de la joven continúan exigiendo justicia y que las investigaciones permitan esclarecer completamente el caso. También demandan que el proceso se desarrolle sin ningún tipo de encubrimiento y que, de comprobarse responsabilidades, estas sean determinadas conforme a ley.

La detención del suboficial representa un avance dentro de las diligencias, pero no significa que las responsabilidades hayan sido determinadas. Será el desarrollo de la investigación fiscal el que permita establecer las circunstancias del fallecimiento y definir la situación legal del efectivo.

El suboficial permanece detenido mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. La Policía y el Ministerio Público deberán continuar con la recopilación y análisis de información para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades que correspondan.