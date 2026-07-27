Socios de Alianza Lima presentaron denuncia penal contra el arbitraje tras partido ante Comerciantes Unidos

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La polémica por el arbitraje del empate entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos escaló fuera de las canchas. Un grupo de socios blanquiazules presentó una denuncia penal contra la terna arbitral, el VAR y directivos de la FPF.

Acciones legales emprendidas

La denuncia presentada por los socios blanquiazules se sustenta en una de las jugadas más polémicas del encuentro. El recurso cuestiona que no se sancionara un penal a favor de Alianza Lima tras un presunto codazo sobre Jairo Vélez durante el segundo tiempo.

Asimismo, la denuncia incluye otros cuestionamientos al desempeño arbitral durante el encuentro. Entre ellos figuran decisiones que habrían perjudicado a Alianza Lima, además de los presuntos maltratos denunciados por Fernando Gaibor y Franco Navarro Jr.

Entre los denunciados figuran el árbitro principal Augusto Menéndez, los asistentes Jesús Sánchez y Jeyner Zapata, el cuarto juez Jhon Saavedra, el asesor de árbitros Seifer Cachay, los encargados del VAR (Jesús Cartagena, Enrique Pinto y Jhonny Bossio), el presidente de la CONAR, Juan Manuel Sulca, y el presidente de la FPF, Agustín Lozano.

¡ALIANZA SE DEFIENDE!



Nuestro consocio @JulioALonso1901, ha denunciado penalmente a la terna arbitral del partido contra Comerciantes Unidos, además, a los encargados del VAR, presidente de la CONAR y a Agustín Lozano en su condición de presidente de la FPF, POR LA PRESUNTA... pic.twitter.com/FXEYMJDrgQ — Socios Organizados AL1901 (@SociosAL1901) July 27, 2026

Explica la medida

Previo al ingreso de la denuncia por la mesa de partes electrónica, Julio Lozano, socio de Alianza Lima, utilizó sus redes sociales para exponer los argumentos que respaldan la acción legal.

"Ya estamos hartos de toda esta podredumbre y de la misma porquería semana tras semana. Mañana mismo ingreso la denuncia penal en contra de todas esas lacras. Al Club no se le defiende con comunicados, sino con acciones. Si este robo se consuma, será a pesar de mí. NO MÁS TIBIEZA", sostuvo en su cuenta de 'X'.

Ya estamos hartos de toda esta podredumbre y de la misma porquería semana tras semana. Mañana mismo ingreso la denuncia penal en contra de todas esas lacras. Al Club no se le defiende con comunicados, sino con acciones. Si este robo se consuma, será a pesar de mí. NO MÁS TIBIEZA. https://t.co/44Y52j4Dz1 — Julio Alonso Lozano Hernández (@JulioALonso1901) July 27, 2026

Exigen acceso a audios del VAR

El documento solicita al Ministerio Público abrir diligencias preliminares y recabar las pruebas del encuentro, entre ellas los audios del VAR, registros audiovisuales y comunicaciones internas relacionadas al partido.

Los denunciantes buscan esclarecer si existió alguna actuación irregular que perjudicara a Alianza Lima y favoreciera a terceros, en medio de la polémica arbitral generada en el inicio del Torneo Clausura 2026.

Esta acción legal sostiene la grave hipótesis de una presunta manipulación dolosa de la competencia deportiva oficial, además de tipificar posibles delitos de corrupción en el ámbito privado y actuación concertada.

De esta manera, los socios de Alianza Lima mantienen su postura de cuestionar el arbitraje del encuentro ante Comerciantes Unidos y llevaron sus reclamos al ámbito legal mediante una denuncia penal. Ahora, el caso queda en manos del Ministerio Público, que deberá evaluar los argumentos presentados y las pruebas solicitadas.